العثماني: لا إصلاح إلا مع الملك وبقيادته ﻿

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أنه لا إصلاح في المغرب إلا مع الملك وبقيادته، مضيفا ، إن المجلس الوطني يأتي بعد خطابين ملكيين بمناسبتي عيد العرش وذكرى ثورة الملك

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قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أنه لا إصلاح في المغرب إلا مع الملك وبقيادته، مضيفا ، إن المجلس الوطني يأتي بعد خطابين ملكيين بمناسبتي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، وهما الخطابان اللذان تضمّنَا نفساً إيجابياً تحفيزياً من أجل مواجهة التحديات والإجابة على الإشكالات، بالعمل الجاد وبذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع والبرامج التنموية، التي يُتوقع أن يكون لها أثر مباشر وملموس على واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وأضاف العثماني، خلال كلمته برسم انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبيجيدي، اليوم ببوزنيقة، أن ''الخطابين الملكيين تضمنا مجموعة رسائل إيجابية، لا سيما التقدير الملكي المعتبر للأدوار التي يضطلع بها الفاعل الحزبي في مسار البناء الديمقراطي والتنمية الاقتصادية ببلادنا، لذلك وجب على الأحزاب النهوض بوظائفها الدستورية والسياسية، بما يجعلها أكثر حرصا على الإنصات لنبض المواطنين والاستجابة لانتظاراتهم وتطلعاتهم، وهذا سيمكننا من مقاومة القوى التي تنزع نحو استمرار الفساد والاستبداد، وسيسهم في الحد من تسرّب عوامل اليأس والإحباط في وسط شرائح المجتمع''.