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العثماني يؤكد تمسكه بالعمل المشترك مع حزب الكتاب من خلال الموقع الحكومي

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 19:55 العثماني يؤكد تمسكه بالعمل المشترك مع حزب الكتاب من خلال الموقع الحكومي | بوليتيك
العثماني يؤكد تمسكه بالعمل المشترك مع حزب الكتاب من خلال الموقع الحكومي
أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن حرص حزب العدالة والتنمية، على العمل المشترك مع حزب التقدم والاشتراكية، من خلال الموقع الحكومي، مضيفا ''أن العلاقة التي تجمعنا بالحزب علاقة متميزة ، وتحالف

شوف تيفي

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن حرص حزب العدالة والتنمية، على العمل المشترك مع حزب التقدم والاشتراكية، من خلال الموقع الحكومي، مضيفا ''أن العلاقة التي تجمعنا بالحزب علاقة متميزة ، وتحالف ذو طابع سياسي منذ عهد الحكومة الأولى برئاسة ابن كيران''.

كلمة العثماني جاءت في إطار فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبيجيدي، بمدينة بوزنيقة قبل قليل،حيث أكد العثماني على خيار التمسك بالتحالف بين الحزبين، رغم الاختلاف والصعوبات التي تعتري أحيانا هذه العلاقة المتميزة التي تجمعهما، داعيا أنصاره إلى عدم تصديق المنجمين، الذين تنبؤوا بنهاية التحالف الأغلبي.

 

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