بالفيديو..بعد بوعشرين: إعلامي شهير متهم بالتحرش الجنسي ﻿

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها الإعلامي الشهير''يسري فودة''، والذي قررت شبكة دويتشه فيله الألمانية، طرده أمس الجمعة، على خلفية اتهامه من قبل إعلامية مصرية بالتحرش الجنسي بها.

''شوف تيفي''

فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، بطلها الإعلامي الشهير''يسري فودة''، والذي قررت شبكة دويتشه فيله الألمانية، طرده أمس الجمعة، على خلفية اتهامه من قبل إعلامية مصرية بالتحرش الجنسي بها.

وكشفت هيئة البث الألمانية، دويتشه فيلله، أن الاتهامات بالتحرش الموجهة من إحدى موظفاتها إلى الإعلامي الشهير يسري فودة، ''ثبتت مصداقيتها''.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام عربية وألمانية، يومه السبت، فقد قالت دويتشه فيلله في بيان داخلي، أمس الجمعة، إن التحقيق أظهر أن ''الاتهامات ذات مصداقية... والشخص المتهم لم يعد يعمل لصالح دويتشه فيلله''، مضيفة: '' أنها لا يمكن أن تعلن عن مزيد من التفاصيل لدواع قانونية''.

وأكد المتحدث باسم دويتشه فيلله، كريستوف يومبيلت، بأن الإعلامي المصري البريطاني، يسري فودة، رحل عن الهيئة بعد عامين من التحاقه بها.