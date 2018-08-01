نهاية مروعة لحياة زوجة خلال رحلة استجمام أسرة بيضاوية بأوريكا ﻿

انتهت رحلة استجمام لعائلة بيضاوية بمنتجع أوريكا الشهير، يومه السبت، بحادث جد مروع، يتمثل في تدحرج صخرة ضخمة من فوق مرتفع جبلي على مستوى ستي فاضمة أصابت السيارة التي كانت بداخلها زوجة في عقدها

''شوف تيفي''

انتهت رحلة استجمام لعائلة بيضاوية بمنتجع أوريكا الشهير، يومه السبت، بحادث جد مروع، يتمثل في تدحرج صخرة ضخمة من فوق مرتفع جبلي على مستوى ستي فاضمة أصابت السيارة التي كانت بداخلها زوجة في عقدها الثاني، ما تسبب في مصرعها.

وحسب مصدر مطلع فإن الضحية البالغة من العمر قيد حياتها 26 عاما كانت برفقة زوجها الثلاثيني وشقيقته، في رحلة استجمام، إلا أن الأقدار شاءت أن تفارق الحياة نتيجة الجراح الخطيرة التي أصيبت بها.

وأكد المصدر ذاته أن المصابين تم نقلهم على متن سيارة إسعاف صوب مستعجلات مستشفى ابن طفيل بمراكش غير أن الزوجة فارقت الحياة قبيل الوصول للمستشفى.