هاذ شي خطير..شخص راكب على سيارة خطف طفل قاصر عندو 11 سنة بتزنيت ﻿

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة تزنيت ، صباح اليوم السبت ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة ، من ذوي السوابق القضائية ، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بمحاولة اختطاف قاصر تحت التهديد بالعنف .

''شوف تيفي''+'' و م ع''

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة تزنيت ، صباح اليوم السبت ، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة ، من ذوي السوابق القضائية ، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بمحاولة اختطاف قاصر تحت التهديد بالعنف .

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه به متلبسا بمحاولة اختطاف طفل قاصر يبلغ من العمر 11 سنة ، بعدما حاول استدراجه وإركابه تحت التهديد على متن سيارة خاصة كان يتولى سياقتها ، وذلك قبل أن يتم ضبطه والحيلولة دون استكمال هذا الفعل الإجرامي .

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، للكشف عن جميع خلفيات وملابسات ودوافع هذه القضية ، بينما تم إيداع السيارة المستعملة في محاولة ارتكاب الجريمة بالمحجز البلدي رهن إشارة البحث .