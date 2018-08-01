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ساكنة المحمدية تطالب قيادة البيجيدي بفتح تحقيق حول عزل رئيس البلدية عن الحزب نفسه

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 18:59 ساكنة المحمدية تطالب قيادة البيجيدي بفتح تحقيق حول عزل رئيس البلدية عن الحزب نفسه | مجتمع
ساكنة المحمدية تطالب قيادة البيجيدي بفتح تحقيق حول عزل رئيس البلدية عن الحزب نفسه
وجهت ساكنة المحمدية اليوم، رسالة إلى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد ببوزنيقة، ملتمسة فيها فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية وراء مطالبة بعض مستشاري حزب البيجيدي، بعزل رئيس بلدية

شوف تيفي

وجهت ساكنة المحمدية اليوم، رسالة إلى المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد ببوزنيقة، ملتمسة فيها فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية وراء مطالبة بعض مستشاري حزب البيجيدي، بعزل رئيس بلدية المدينة من نفس الحزب.

وتضيف الرسالة في نسخة توصلت بها قناة شوف تيفي، بأن الساكنة سقطت ضحية تصفية حسابات سياسية و خلافات حزبية داخلية، لا تخدم الشأن المحلي في شئ ولا تحقق انتظارات الساكنة التي منحت ثقتها لحزب المصباح حتى نال الأغلبية.

وبناءً على المهام المنوطة بالأحزاب السياسية المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، لتكريس الحكامة الجيدة، والتي ألح عليها الملك محمد السادس، التمست الساكنة فتح تحقيق في الأسباب الحقيقية وراء مطالبة بعض مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمحمدية، بعزل الرئيس المنتمي لنفس الحزب، تنفيذا لإرادة الكاتب الجهوي السابق عبد الصمد حيكر، بمساعدة البرلماني البقالي من أجل تصفية حسابات سبببها، رفض الرئيس إقالة بعض النواب المنتمين أيضا لنفس الحزب (البيجيدي).

وأردفت الرسالة، أن مدينة المحمدية تعرف حركية نشيطة في تنفيذ المشاريع التي كانت متوقفة منذ سنوات، ولا يوجد هناك ملف فساد يمكن أن يتورط فيه ''حسن عنترة'' بشهادة حيكر والبقالي أنفسهم.، مناشدين الحزب إيقاف هذا النزيف، لأنه لا يخدم أهداف ومبادئ حزب العدالة والتنمية، ويضر بالمدينة للعودة إلى أيادي المغضوب عليهم من الساكنة، حسب الرسالة دائما.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المحمدية بلدية حزب عدالة وتنمية حسن عنثرة

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