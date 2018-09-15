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عاجل وبالصور..مع العواشر: العثور على جيف حيوانات بها طلاسم سحرية بالبيضاء

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 18:35 عاجل وبالصور..مع العواشر: العثور على جيف حيوانات بها طلاسم سحرية بالبيضاء | مجتمع
عاجل وبالصور..مع العواشر: العثور على جيف حيوانات بها طلاسم سحرية بالبيضاء
عثر مواطنون، قبل قليل من يومه السبت، على جيف حيوانات ومن بينها ''قطط'' بها طلاسم سحرية، تم رميها بمكان خاص بوضع النفابات بحي درب غلف بالبيضاء.

''شوف تيفي''

عثر مواطنون، قبل قليل من يومه السبت، على جيف حيوانات ومن بينها ''قطط'' بها طلاسم سحرية، تم رميها بمكان خاص بوضع النفابات بحي درب غلف بالبيضاء.

وأوضح مصدر مطلع أن المواطنين، وفور العثور على هذه الحيوانات، تم إبلاغ المصالح الأمنية، التي حلت بعين المكان، وعاينت ما يتواجد داخل بعض الأكياس البلاستيكية، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام وجهت إلى سيدة مجهولة ترتدي جلبابا أزرق اللون، قامت بوضعها قبل أن تختفي وتغادر المكان إلى وجهة غير معلومة.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر الشرطة العلمية، قاموا بنقل هذه الحيوانات من أجل معاينتها في إطار التحقيق الذي تم فتحه.

 

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