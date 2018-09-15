 أساتذة ''الزنزانة 9'' بتارودانت يصعدون ضد وزارة ''أمزازي'' ويخرجون للشارع للمطالبة بالترقية ''صور'' ﻿
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أساتذة ''الزنزانة 9'' بتارودانت يصعدون ضد وزارة ''أمزازي'' ويخرجون للشارع للمطالبة بالترقية ''صور''

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 18:05 أساتذة الزنزانة 9 بتارودانت يصعدون ضد وزارة أمزازي ويخرجون للشارع للمطالبة بالترقية صور | مجتمع
أساتذة ''الزنزانة 9'' بتارودانت يصعدون ضد وزارة ''أمزازي'' ويخرجون للشارع للمطالبة بالترقية ''صور''
صعدت التنسيقية المحلية لأساتذة السلم التاسع بالمديرية الإقليمية لتارودانت والمعروفة اختصارا بـ (الزنزانة 9)، من نهجها، وانتفضت في وجه وزارة أمزازي، وذلك بتنظيمها لوقفة احتجاجية صباح يومه السبت 15

شوف تيفي:أحمد الهلالي

صعدت التنسيقية المحلية لأساتذة السلم التاسع بالمديرية الإقليمية لتارودانت والمعروفة اختصارا بـ (الزنزانة 9)، من نهجها، وانتفضت في وجه وزارة أمزازي، وذلك بتنظيمها لوقفة احتجاجية صباح يومه السبت 15 شتنبر 2018، أمام مراكز اجتياز الامتحانات المهنية لدورة شتنبر 2018 بتارودانت.

وتأتي مقاطعة الاختبارات والوقفة الاحتجاجية نتيجة ما أسمته التنسيقية الوطنية لأساتذة ''الزنزانة 9'' في بيان سابق لها كتنديد بسياسة التهميش والإجحاف والتمييز بين الفئات، والتي كان أساتذة الزنزانة أولى ضحاياه بعد حرمانهم من الترقية.

وأوضحت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية تملصت من وعودها، ولم يحظ أساتذة السلم 9 بالترقية كغيرهم وأضحوا محاصرين وسط زنزانة 9 منذ سنوات، وهو ما يقض مضجعهم ويؤرق بال فئات عريضة منهم نتيجة ارتفاع الأسعار، وتدني القدرة الشرائية للأساتذة في ظل الإقصاء الذي يتعرضون له في أغلب المباريات المهنية.

واعتبرت التنسيقية أن الامتحان المهني لولوج الدرجة الثانية إهانة وحيف يطال أساتذة خريجي مراكز التكوين وذوي أقدمية تتراوح بين 6 و14 سنة، كون الدرجة الثانية حق مغتصب منذ موسم 2013/2012، وجميع التعيينات الجديدة أصبحت تتم بالسلم العاشر منذ ذلك الحين.


وطلبت التنسيقية في وقفتها الاحتجاجية من الوزارة الوصية بتمكين أساتذة ''الزنزانة 9'' من ترقية استثنائية بأثر رجعي ومالي منذ موسم 2012-2013 لإنهاء معاناتهم النفسية الطويلة، وصونا لكرامتهم الإنسانية.

 

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شوف تيفي المغرب تارودانت التنسيقية المحلية أساتذة الزنزانة 9 يصعدون وزارة أمزازي وقفة احتجاجية

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