ابن كيران يقصف حكومة العثماني : ''مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر'' ﻿

عبــر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق أن مشاهد الموت للشباب المغربي في البحر موضوع مؤلم بالنسبة إليه ، قائلا: '' منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر هاذشي خاصو الجدية

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عبــر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق أن مشاهد الموت للشباب المغربي في البحر موضوع مؤلم بالنسبة إليه ، قائلا: " منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر هاذشي خاصو الجدية دبا كنشوف هاذشي كيقطع لي القلب..."

وأضاف ابن كيران خلال حديثه للصحافة عقب اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية اليوم السبت ببوزنيقة، أن هذه الحالة التي وصل إليها الشباب المغربي لم تعرفها الفترة السابقة، في إشارة الى ولايته الحكومية، مطالبا الحزم من الجهات المسؤولة وطرح الأسئلة الضرورية والإجابة عنها من طرف الحكومة.

و دعا "عبد الإله ابن كيران" إلى إيجاد حلول لمشكلة البطالة مقترحاً تقسيم الأموال التي يملكها المغاربة بالتساوي كحل ناجع للوضع.