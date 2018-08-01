 ابن كيران يقصف حكومة العثماني : ''مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر | بوليتيك

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : ''مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم

عاجل وبالصور..ولد الفنان عبد الرؤوف دار كسيدة خايبة بزاف وتقلبات به السيارة | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور..ولد الفنان عبد الرؤوف دار كسيدة خايبة بزاف وتقلبات به السيارة

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء

مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ابن مشيش ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب | مجتمع

مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ''ابن مشيش'' ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب

عاجل وبالفيديو..حادثة سير جد مروعة ضواحي سيدي سليمان | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حادثة سير جد مروعة ضواحي سيدي سليمان

العثماني:أصحاب الدارجة خارج الدستور والاستراتيجية ومشروع القانون الإطارللتربية والتكوين | بوليتيك

العثماني:أصحاب الدارجة خارج الدستور والاستراتيجية ومشروع القانون الإطارللتربية والتكوين

عاجل . ..مواطنون يحاصرون شخصا حاول اختطاف طفل صغير | حوادث و حقوق

عاجل . ..مواطنون يحاصرون شخصا حاول اختطاف طفل صغير

عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو | دولي

عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو

عاجل..بعد فشله في الهجرة إلى أوروبا: شاب ينتحر بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..بعد فشله في الهجرة إلى أوروبا: شاب ينتحر بالبيضاء

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : ''مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر''

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 17:42 ابن كيران يقصف حكومة العثماني : مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر | بوليتيك
ابن كيران يقصف حكومة العثماني : ''مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر''
عبــر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق أن مشاهد الموت للشباب المغربي في البحر موضوع مؤلم بالنسبة إليه ، قائلا: '' منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر هاذشي خاصو الجدية

شوف تيفي

عبــر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة السابق أن مشاهد الموت للشباب المغربي في البحر موضوع مؤلم بالنسبة إليه ، قائلا: " منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر هاذشي خاصو الجدية دبا كنشوف هاذشي كيقطع لي القلب..."

وأضاف ابن كيران خلال حديثه للصحافة عقب اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية اليوم السبت ببوزنيقة، أن هذه الحالة التي وصل إليها الشباب المغربي لم تعرفها الفترة السابقة، في إشارة الى ولايته الحكومية، مطالبا الحزم من الجهات المسؤولة وطرح الأسئلة الضرورية والإجابة عنها من طرف الحكومة.

و دعا "عبد الإله ابن كيران" إلى إيجاد حلول لمشكلة البطالة مقترحاً تقسيم الأموال التي يملكها المغاربة بالتساوي كحل ناجع للوضع.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عبد الإله ابن كيران الشباب المغربي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العثماني:أصحاب الدارجة خارج الدستور والاستراتيجية ومشروع القانون الإطارللتربية والتكوين | بوليتيك

العثماني:أصحاب الدارجة خارج الدستور والاستراتيجية ومشروع القانون الإطارللتربية والتكوين

البام يطالب بلجنة تقصي الحقائق بخصوص الولاء الحزبي للتحالف الحكومي في التعيينات بالمناصب العليا | بوليتيك

البام يطالب بلجنة تقصي الحقائق بخصوص الولاء الحزبي للتحالف الحكومي في التعيينات بالمناصب العليا

ضـــربة موجعة .. رفض تام لمشاركة أب الزفزافي في المؤتمر الثامن للكونغرس الأمازيغي بتونس | بوليتيك

ضـــربة موجعة .. رفض تام لمشاركة أب ''الزفزافي'' في المؤتمر الثامن للكونغرس الأمازيغي بتونس

العثماني: قافلة الإصلاح في التعليم مستمرة ولن تتوقف | بوليتيك

العثماني: قافلة الإصلاح في التعليم مستمرة ولن تتوقف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

العثماني يـــرد بقوة بعد جدل الدارجــة..هاذوك الناس خارج الدستور و تصـريح عيوش بــسالة و القافلة تسير... | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

العثماني يـــرد بقوة بعد جدل الدارجــة..هاذوك الناس خارج الدستور و تصـريح عيوش ''بــسالة'' و القافلة تسير...

العثماني: الاجتماع ديالنا مع حزب نبيل بن عبد الله كان من اقتراحي بعد إعفاء أفيلال ولا أظن أنهم غاينساحبو من الحكومة | خارج البلاطو

العثماني: الاجتماع ديالنا مع حزب نبيل بن عبد الله كان من اقتراحي بعد إعفاء أفيلال ولا أظن أنهم غاينساحبو من الحكومة

بنكيران يعترف..هجرة الشباب اللي كيلوحو راسهم فالبحر كيقطعو قلبي و فالعهد ديالي مكانش هاذشي بزاف | خارج البلاطو

بنكيران يعترف..هجرة الشباب اللي كيلوحو راسهم فالبحر كيقطعو قلبي و فالعهد ديالي مكانش هاذشي بزاف

الزوج اللي حصل مراتو كتخونو و حاول ينتاحر فمراكش يخرج عن صمته و يكشف حقائق مثيرة | خارج البلاطو

الزوج اللي حصل مراتو كتخونو و حاول ينتاحر فمراكش يخرج عن صمته و يكشف حقائق مثيرة

﻿

آخر المستجدات

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر | بوليتيك
منذ 17 دقيقة

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : ''مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم

عاجل وبالصور..ولد الفنان عبد الرؤوف دار كسيدة خايبة بزاف وتقلبات به السيارة | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور..ولد الفنان عبد الرؤوف دار كسيدة خايبة بزاف وتقلبات به السيارة

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء

مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ابن مشيش ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب | مجتمع

مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ''ابن مشيش'' ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.