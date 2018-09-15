فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة قيام عصابة ''مشرملين'' بتخريب العديد من السيارات، المركونة بحي الأزهر بالألفة بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو جد خطير، يوثق للحظة قيام عصابة ''مشرملين'' بتخريب العديد من السيارات، المركونة بحي الأزهر بالألفة بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح ضحية لـ ''شوف تيفي'' أن ساكنة حي الأزهر، تعيش الرعب والهلع الشديد بسبب قيام عصابة ''المشرملين'' بشكل مستمر بأعمال إجرامية تخريبية، مشددا على أن الفيديو يوثق للأفعال المرتكبة من هذه العصابة.

وطالب الضحية بضرورة إيقاف أفراد هذه العصابة، بالإضافة إلى تعزيز التواجد الأمني بشوارع حي الأزهر خاصة فترة الليل والتي يستغلها ''مشرملون'' لتنفيذ عمليات سرقة وتخريب.