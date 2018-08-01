مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ''ابن مشيش'' ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب ﻿

قام الشيخ الصوفي ''محمد أبو الهدى اليعقوبي'' صبيحة يومه السبت بزيارة لضريح ''مولاي عبد السلام ابن مشيش'' رفقة وفد كبير من مريدي طريقته داخل المغرب وخارجه، وهو المكان الذي تأتيه الوفود سنويا من كل بقاع

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قام الشيخ الصوفي ''محمد أبو الهدى اليعقوبي'' صبيحة يومه السبت بزيارة لضريح ''مولاي عبد السلام ابن مشيش'' رفقة وفد كبير من مريدي طريقته داخل المغرب وخارجه، وهو المكان الذي تأتيه الوفود سنويا من كل بقاع العالم من مشايخ وصوفية وعلماء وفقهاء، ورجالات الأعمال والسياسة .

وأثناء صعُود الشيخ الصوفي السُّــــوري لجبل العلم ببني عروس حيث يوجد ضريح ''ابن مشيش'' المعروف بالحج الأصغر وأعظم مزارات المغرب المشهورة عبر العصور والأجيال، ردد مريدو طريقته ''طلع البدر علينا'' وأشعار أخرى استقبالا له ، وفور وصوله مكان الضريح رفع صوته بالقول ''السلام عليك يا مولاي عبد السلام ابن مشيش يا سيدي وسندي وعمدتي ... أتيناك نطلب منك العون لنا ولإخواننا ...''

وأطــال ''أبــو الهدى'' الدمشقي طلباته من مكان الضريح وكأن ''ابن مشيش'' حي يُــــرزق بالقول : ''يا سيدي ومولاي هؤلاء إخوة وأخوات'' تلميحا إلى مريدي طريقته الذين رافقوه إلى المغرب ، مُــردفا '' يا سيدي جاؤو تعظيما لجنابك ياسيدي نظرة إلينا ... وعطفا علينا ... المدد المدد دخلنا عليك راجين الرضى والقبول من هذه الزيارة نرجو أن تعطينا ما رجونا ''.

والمُــثير للاستغراب أن الرجل يطلب العون من صاحب المكان الذي مات مقتولا قبل مايُقارب ألف عام على يد أبي الطواجن، ويسأله الفرج على أهل الشام والنصرة لهم للخروج من المحنة التي يعيشها الشعب السوري ، واختتم زيارته قائلا لأتباعه والزوار ''كل واحد منا ينوي نية وستقضى لنا بهذا المكان ...''.

يُـــشار أن الشيخ ''أبــو الهدي'' يعتبر بالنسبة لمريديه أحد الأعلام المجددين للدين في هذا العصر، وفقيها صوفيا له نشاط واسع في أوروبا وشمالي أمريكا والمغرب حيث اختار مدينة فاس لنشر طريقته الصوفية ، وكان أول عالم في دمشق يؤيد ثورة الشعب، حيث سبق و أفتى بوجوب عزل الرئيس .