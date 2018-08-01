 العثماني:أصحاب الدارجة خارج الدستور والاستراتيجية ومشروع القانون الإطارللتربية والتكوين ﻿
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العثماني:أصحاب الدارجة خارج الدستور والاستراتيجية ومشروع القانون الإطارللتربية والتكوين

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 16:44 العثماني:أصحاب الدارجة خارج الدستور والاستراتيجية ومشروع القانون الإطارللتربية والتكوين | بوليتيك
العثماني:أصحاب الدارجة خارج الدستور والاستراتيجية ومشروع القانون الإطارللتربية والتكوين
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،سعد الدين العثماني، ''إن الذين يحاولون إدماج الدارجة بالتعليم المغربي، هم خارج الدستور، وخارج رؤية استراتيجية التربية والتكوين المصادق عليها، وضد مشروع

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قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية،سعد الدين العثماني، ''إن الذين يحاولون إدماج الدارجة بالتعليم المغربي، هم خارج الدستور، وخارج رؤية استراتيجية التربية والتكوين المصادق عليها، وضد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين المعروض على البرلمان، من أجل عرقلة الإصلاح والتشويش على الدخول المدرسي لهذا العام''.

العثماني وخلال كلمته التي ألقاها قبل قليل، بمناسبة الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة ببوزنيقة، اليوم السبت، أكد على أن السياسة المتبعة من قبل بعض المشوشين، لإدماج الدارجة في المناهج الدراسية، هي سياسة معاكسة للواقع، لأن الذين يطالبون بهذا النشاز هم أقلية، محييا اليقظة التي تحلى بها الجميع، من مواطنين ومهتمين ولسانيين، معتبرا إياهم سند الحكومة في معركة الإصلاح.

 

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