 عاجل . ..مواطنون يحاصرون شخصا حاول اختطاف طفل صغير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر | بوليتيك

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : ''مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم

عاجل وبالصور..ولد الفنان عبد الرؤوف دار كسيدة خايبة بزاف وتقلبات به السيارة | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور..ولد الفنان عبد الرؤوف دار كسيدة خايبة بزاف وتقلبات به السيارة

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء

مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ابن مشيش ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب | مجتمع

مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ''ابن مشيش'' ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب

عاجل وبالفيديو..حادثة سير جد مروعة ضواحي سيدي سليمان | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حادثة سير جد مروعة ضواحي سيدي سليمان

العثماني:أصحاب الدارجة خارج الدستور والاستراتيجية ومشروع القانون الإطارللتربية والتكوين | بوليتيك

العثماني:أصحاب الدارجة خارج الدستور والاستراتيجية ومشروع القانون الإطارللتربية والتكوين

عاجل . ..مواطنون يحاصرون شخصا حاول اختطاف طفل صغير | حوادث و حقوق

عاجل . ..مواطنون يحاصرون شخصا حاول اختطاف طفل صغير

عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو | دولي

عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو

عاجل..بعد فشله في الهجرة إلى أوروبا: شاب ينتحر بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..بعد فشله في الهجرة إلى أوروبا: شاب ينتحر بالبيضاء

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

عاجل . ..مواطنون يحاصرون شخصا حاول اختطاف طفل صغير

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 16:34 عاجل . ..مواطنون يحاصرون شخصا حاول اختطاف طفل صغير | حوادث و حقوق
عاجل . ..مواطنون يحاصرون شخصا حاول اختطاف طفل صغير
أوقفت المصالح الأمنية لمدينة تيزنيت قبل قليل شخصا كان على متن سيارة خفيفة من نوع ''ميرسديس'' وذلك على إثر ضبطه متلبسا بمحاولة اختطاف طفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات وسط المدينة.

شوف تيفي:تيزنيت

أوقفت المصالح الأمنية لمدينة تيزنيت قبل قليل شخصا كان على متن سيارة خفيفة من نوع ''ميرسديس'' وذلك على إثر ضبطه متلبسا بمحاولة اختطاف طفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات وسط المدينة.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالمشتبه به تربص بأحد الأطفال الذين يدرسون بمدرسة الحسن الأول بتزنيت، وأمسكه من يده وحاول جره بالقوة لإرغامه على الركوب بالسيارة، غير أن صراخه واستغاثته جعل خطة المشتبه به تفشل، ليفتضح أمره بعدما هب عدد من المارة لإنقاذ الطفل، وهو ما دفع بالمشتبه به إلى امتطاء سيارته، والانطلاق بسرعة وصفت بالجنونية، محدثا فوضى عارمة بالمكان، لتتم محاصرته من طرف مجموعة من الشبان والمواطنين الذين تجمهروا بمسرح الحادث.

هذا، وجرى إخطار السلطات المحلية ومصالح الأمن بتزنيت، والتي هرعت لعين المكان؛ وقامت بتوقيف المشتبه به، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية للتحقيق معه حول حيثيات وملابسات، ودوافع إقدامه على محاولة اختطاف الطفل الصغير.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيزنيت عاجل مواطنون يحاصرون شخص اختطاف طفل صغير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء

عاجل وبالفيديو..حادثة سير جد مروعة ضواحي سيدي سليمان | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حادثة سير جد مروعة ضواحي سيدي سليمان

عاجل..بعد فشله في الهجرة إلى أوروبا: شاب ينتحر بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..بعد فشله في الهجرة إلى أوروبا: شاب ينتحر بالبيضاء

حقيقة تــعرض إحدى العاملات بموقع مجلة لالة فاطمة لاعتداء من طرف مدير المجلة | حوادث و حقوق

حقيقة تــعرض إحدى العاملات بموقع مجلة ''لالة فاطمة'' لاعتداء من طرف مدير المجلة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

العثماني يـــرد بقوة بعد جدل الدارجــة..هاذوك الناس خارج الدستور و تصـريح عيوش بــسالة و القافلة تسير... | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

العثماني يـــرد بقوة بعد جدل الدارجــة..هاذوك الناس خارج الدستور و تصـريح عيوش ''بــسالة'' و القافلة تسير...

العثماني: الاجتماع ديالنا مع حزب نبيل بن عبد الله كان من اقتراحي بعد إعفاء أفيلال ولا أظن أنهم غاينساحبو من الحكومة | خارج البلاطو

العثماني: الاجتماع ديالنا مع حزب نبيل بن عبد الله كان من اقتراحي بعد إعفاء أفيلال ولا أظن أنهم غاينساحبو من الحكومة

بنكيران يعترف..هجرة الشباب اللي كيلوحو راسهم فالبحر كيقطعو قلبي و فالعهد ديالي مكانش هاذشي بزاف | خارج البلاطو

بنكيران يعترف..هجرة الشباب اللي كيلوحو راسهم فالبحر كيقطعو قلبي و فالعهد ديالي مكانش هاذشي بزاف

الزوج اللي حصل مراتو كتخونو و حاول ينتاحر فمراكش يخرج عن صمته و يكشف حقائق مثيرة | خارج البلاطو

الزوج اللي حصل مراتو كتخونو و حاول ينتاحر فمراكش يخرج عن صمته و يكشف حقائق مثيرة

﻿

آخر المستجدات

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر | بوليتيك
منذ 19 دقيقة

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : ''مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم

عاجل وبالصور..ولد الفنان عبد الرؤوف دار كسيدة خايبة بزاف وتقلبات به السيارة | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور..ولد الفنان عبد الرؤوف دار كسيدة خايبة بزاف وتقلبات به السيارة

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء

مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ابن مشيش ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب | مجتمع

مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ''ابن مشيش'' ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.