عاجل . ..مواطنون يحاصرون شخصا حاول اختطاف طفل صغير ﻿

أوقفت المصالح الأمنية لمدينة تيزنيت قبل قليل شخصا كان على متن سيارة خفيفة من نوع ''ميرسديس'' وذلك على إثر ضبطه متلبسا بمحاولة اختطاف طفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات وسط المدينة.

شوف تيفي:تيزنيت

أوقفت المصالح الأمنية لمدينة تيزنيت قبل قليل شخصا كان على متن سيارة خفيفة من نوع ''ميرسديس'' وذلك على إثر ضبطه متلبسا بمحاولة اختطاف طفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات وسط المدينة.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالمشتبه به تربص بأحد الأطفال الذين يدرسون بمدرسة الحسن الأول بتزنيت، وأمسكه من يده وحاول جره بالقوة لإرغامه على الركوب بالسيارة، غير أن صراخه واستغاثته جعل خطة المشتبه به تفشل، ليفتضح أمره بعدما هب عدد من المارة لإنقاذ الطفل، وهو ما دفع بالمشتبه به إلى امتطاء سيارته، والانطلاق بسرعة وصفت بالجنونية، محدثا فوضى عارمة بالمكان، لتتم محاصرته من طرف مجموعة من الشبان والمواطنين الذين تجمهروا بمسرح الحادث.

هذا، وجرى إخطار السلطات المحلية ومصالح الأمن بتزنيت، والتي هرعت لعين المكان؛ وقامت بتوقيف المشتبه به، وإحالته على أنظار الحراسة النظرية للتحقيق معه حول حيثيات وملابسات، ودوافع إقدامه على محاولة اختطاف الطفل الصغير.