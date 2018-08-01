 عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر | بوليتيك

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : ''مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم

عاجل وبالصور..ولد الفنان عبد الرؤوف دار كسيدة خايبة بزاف وتقلبات به السيارة | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور..ولد الفنان عبد الرؤوف دار كسيدة خايبة بزاف وتقلبات به السيارة

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء

مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ابن مشيش ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب | مجتمع

مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ''ابن مشيش'' ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب

عاجل وبالفيديو..حادثة سير جد مروعة ضواحي سيدي سليمان | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..حادثة سير جد مروعة ضواحي سيدي سليمان

العثماني:أصحاب الدارجة خارج الدستور والاستراتيجية ومشروع القانون الإطارللتربية والتكوين | بوليتيك

العثماني:أصحاب الدارجة خارج الدستور والاستراتيجية ومشروع القانون الإطارللتربية والتكوين

عاجل . ..مواطنون يحاصرون شخصا حاول اختطاف طفل صغير | حوادث و حقوق

عاجل . ..مواطنون يحاصرون شخصا حاول اختطاف طفل صغير

عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو | دولي

عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو

عاجل..بعد فشله في الهجرة إلى أوروبا: شاب ينتحر بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..بعد فشله في الهجرة إلى أوروبا: شاب ينتحر بالبيضاء

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 16:30 عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو | دولي
عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو
خرج المئات من سكان مدينة ورقلة الجزائرية اليوم السبت 15 شتنبر، من أجل المطالبة بالتنمية في المنطقة واحتجاجا على تفشي البطالة وسوء التدبير من قبل المسؤولين المحليين.

''شوف تنيفي''

خرج المئات من سكان مدينة ورقلة الجزائرية اليوم السبت 15 شتنبر، من أجل المطالبة بالتنمية في المنطقة واحتجاجا على تفشي البطالة وسوء التدبير من قبل المسؤولين المحليين.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية، فقد طالب الجزائريون بالمشاركة اليوم في مسيرة سلمية وسط المدينة، للمطالبة بالتنمية والشغل وتحسين الظروف الحياتية والبنى التحتية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المحتجين رددوا شعارات قوية من بينها ''لا عمل، لا سكن خدعونا بحب الوطن'' و''الصامتون عن الجريمة مشاركون فيها''، و''لا خضوع، لا رجوع، التنمية حق مشروع''، و''الشعب يريد إسقاط الفساد''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الجزائر الشعب المسؤولين المحليين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

العراق يدعو لإعادة فتح السفارة المغربية لدى بغداد | دولي

العراق يدعو لإعادة فتح السفارة المغربية لدى بغداد

مقتل طيارين سعوديين إثر تحطم مروحيتهما في اليمن | دولي

مقتل طيارين سعوديين إثر تحطم مروحيتهما في اليمن

إسبانيا تبيع 400 قنبلة بالليزر للسعودية | دولي

إسبانيا تبيع 400 قنبلة بالليزر للسعودية

فرنسا تمنح رسميا الجنسية للشاب المالي الملقب بـ سبيدرمان | دولي

فرنسا تمنح رسميا الجنسية للشاب المالي الملقب بـ ''سبيدرمان''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

العثماني يـــرد بقوة بعد جدل الدارجــة..هاذوك الناس خارج الدستور و تصـريح عيوش بــسالة و القافلة تسير... | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

العثماني يـــرد بقوة بعد جدل الدارجــة..هاذوك الناس خارج الدستور و تصـريح عيوش ''بــسالة'' و القافلة تسير...

العثماني: الاجتماع ديالنا مع حزب نبيل بن عبد الله كان من اقتراحي بعد إعفاء أفيلال ولا أظن أنهم غاينساحبو من الحكومة | خارج البلاطو

العثماني: الاجتماع ديالنا مع حزب نبيل بن عبد الله كان من اقتراحي بعد إعفاء أفيلال ولا أظن أنهم غاينساحبو من الحكومة

بنكيران يعترف..هجرة الشباب اللي كيلوحو راسهم فالبحر كيقطعو قلبي و فالعهد ديالي مكانش هاذشي بزاف | خارج البلاطو

بنكيران يعترف..هجرة الشباب اللي كيلوحو راسهم فالبحر كيقطعو قلبي و فالعهد ديالي مكانش هاذشي بزاف

الزوج اللي حصل مراتو كتخونو و حاول ينتاحر فمراكش يخرج عن صمته و يكشف حقائق مثيرة | خارج البلاطو

الزوج اللي حصل مراتو كتخونو و حاول ينتاحر فمراكش يخرج عن صمته و يكشف حقائق مثيرة

﻿

آخر المستجدات

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم فالبحر | بوليتيك
منذ 19 دقيقة

ابن كيران يقصف حكومة العثماني : ''مؤلم منين تشوف وليداتك ولاو يخاطروا بأنفسهم ويلوحوا راسهم

عاجل وبالصور..ولد الفنان عبد الرؤوف دار كسيدة خايبة بزاف وتقلبات به السيارة | ثقافة و فنون

عاجل وبالصور..ولد الفنان عبد الرؤوف دار كسيدة خايبة بزاف وتقلبات به السيارة

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير..عصابة تخرب السيارات وتروع الساكنة بالألفة بمدينة الدار البيضاء

مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ابن مشيش ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب | مجتمع

مُـــثير.. شيخ صوفي يطلُب الفرج لسُـوريا من ضريح ''ابن مشيش'' ويقُوم بطقوس غريبة بالمغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.