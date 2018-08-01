عاجل..نايضة في الجزائر.. والشعب بمدينة ورقلة خرج للاحتجاج+فيديو ﻿

خرج المئات من سكان مدينة ورقلة الجزائرية اليوم السبت 15 شتنبر، من أجل المطالبة بالتنمية في المنطقة واحتجاجا على تفشي البطالة وسوء التدبير من قبل المسؤولين المحليين.

''شوف تنيفي''

خرج المئات من سكان مدينة ورقلة الجزائرية اليوم السبت 15 شتنبر، من أجل المطالبة بالتنمية في المنطقة واحتجاجا على تفشي البطالة وسوء التدبير من قبل المسؤولين المحليين.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام جزائرية، فقد طالب الجزائريون بالمشاركة اليوم في مسيرة سلمية وسط المدينة، للمطالبة بالتنمية والشغل وتحسين الظروف الحياتية والبنى التحتية.

وأكدت المصادر ذاتها أن المحتجين رددوا شعارات قوية من بينها ''لا عمل، لا سكن خدعونا بحب الوطن'' و''الصامتون عن الجريمة مشاركون فيها''، و''لا خضوع، لا رجوع، التنمية حق مشروع''، و''الشعب يريد إسقاط الفساد''.