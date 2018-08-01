 البام يطالب بلجنة تقصي الحقائق بخصوص الولاء الحزبي للتحالف الحكومي في التعيينات بالمناصب العليا ﻿
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البام يطالب بلجنة تقصي الحقائق بخصوص الولاء الحزبي للتحالف الحكومي في التعيينات بالمناصب العليا

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 15:44 البام يطالب بلجنة تقصي الحقائق بخصوص الولاء الحزبي للتحالف الحكومي في التعيينات بالمناصب العليا | بوليتيك
البام يطالب بلجنة تقصي الحقائق بخصوص الولاء الحزبي للتحالف الحكومي في التعيينات بالمناصب العليا
في إطار المراقبة الحكومية، وجه حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى رئيس فريق الحزب بمجلس النواب محمد اشرورو، أمس الجمعة، طلبا بخصوص إمكانية تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يهم التعيينات في

شوف تيفي

 في إطار المراقبة الحكومية، وجه حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا كتابيا إلى رئيس فريق الحزب بمجلس النواب محمد اشرورو، أمس الجمعة، طلبا بخصوص إمكانية تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يهم التعيينات في المناصب العليا، بعد الانتقادات المتكررة التي وجهها إليها فريق الحزب بمجلس النواب.

 سؤال فريق حزب الجرار جاء على خلفية استمرار إثارة الجدل، بعد كل تعيين في منصب من المناصب والوظائف العليا، حيث يتم توجيه انتقادات واسعة للحكومة بخصوص مصداقية التزامها بالمساطر القانونية المتبعة، ومدى احترامها وتطبيقها السليم لتعيين المؤولين في مختلف القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، سواء ما تعلق منها بالمناصب العليا أو بباقي المسؤوليات الإدارية.

 ويضيف حزب الجرار في سؤاله، إلى أن أغلب هذه الانتقادات تخص بالأساس التعيينات التي يغلب عليها الولاء الحزبي للتحالف الحكومي، إضافة إلى شكوك تحوم حول اعتماد شروط على المقاس للولوج إلى مواقع المسؤولية.

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شوف تيفي المغرب حزب برلمان مساءلة الأصالة والمعاصرة محمد اشرورو

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