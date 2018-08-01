ضـــربة موجعة .. رفض تام لمشاركة أب ''الزفزافي'' في المؤتمر الثامن للكونغرس الأمازيغي بتونس ﻿

كما كان منتظرا قررت قيادة الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية في 10 شتنبر 2018، رفض مشاركة ''أحمد الزفزافي'' أب ناصر الزفزافي المعتقل على إثر أحداث الحسيمة، في أشغال المؤتمر العام الثامن للكونغرس

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كما كان منتظرا قررت قيادة الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية في 10 شتنبر 2018، رفض مشاركة ''أحمد الزفزافي'' أب ناصر الزفزافي المعتقل على إثر أحداث الحسيمة، في أشغال المؤتمر العام الثامن للكونغرس الأمازيغي المزمع عقده من 26 إلـــى 28 أكتوبر 2018 في تــونس .

ويأتي رفض مشاركة أحمد الزفزافي من طرف قيادة الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية بعد رفض ممثلي أمــازيغ السواحل والطوارق ، وهو ما يعتبر ضربة موجعة لوالد ''الزفزافي'' خيبت آماله البئيسة التي ما فتئ ينشرها داخل المغرب وخارجه.

يُــــشار أن الجمیعیة التونسية للثقافة الأمازيغية تعمل على تطوير التراث الحضاري الأمازيغي و إشعاع الثقافة الأمازيغیة وتطوير و تشجیع البحوث والدراسات المتعلقة بها، وعلى أن تكون مسجلة على قائمة الیونسكو لمواقع التراث العالمي، والحفاظ على العادات والتقالید الأمازيغیة.