العثماني: قافلة الإصلاح في التعليم مستمرة ولن تتوقف ﻿

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن الداعين لإدخال الدارجة في المقررات الدراسية، يريدون التفريق بين أبناء الوطن، مضيفا أن ''قافلة الإصلاح في التعليم مستمرة ولن تتوقف''.

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قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن الداعين لإدخال الدارجة في المقررات الدراسية، يريدون التفريق بين أبناء الوطن، مضيفا أن "قافلة الإصلاح في التعليم مستمرة ولن تتوقف".

مداخلة العثماني جاءت على هامش الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب المصباح، المنعقد اليوم ببوزنيقة، نافيا في كلمته قول البعض، عن خوف العثماني من الإدلاء برأيه بهذا الخصوص، وبأن الذين يعارضون إدخال الدارجة في التعليم، هم أقلية، موضحا بأن "هؤلاء الذين يدافعون عن الدارجة، وعلى العكس مما يدعون، هم الأقلية، ويصطادون في الماء العكر"،لأن هؤلاء، يضيف العثماني، يعارضون الآراء العلمية، واللسانية، وأيضا ضد المنطلقات الدستورية والمرجعية الحقوقية.

وبخصوص إدراج بعض الكلمات الدارجة في المنهج الدراسي، أكد العثماني، أنه لا يتحمل المسؤولية لا هو، ولا وزير التربية الوطنية، لأن هذه المفردات في مجموعها، 8كلمات، منها 5 كلمات كانت منذ2002-2003، منها على سبيل المثال كلمة "البلغة، السينما، التكنولوجيا..."مبرزا أن هاته المفردات ليس لها مقابل في اللغة العربية الفصحى، مفرقا بين إدخال "لفظة أو كلمة" وبين إدخال عبارات وجمل وتراكيب، معلنا تحمل الحكومة المسؤولية السياسية لإصلاح أي خلل، فليس هناك مقدس لا يمكن تغييره أو إزالته، إذا ثبت عدم صلاحيته - في التعليم أو في غيره- من مجالات الإصلاح في قطاعات مختلفة، يضيف العثماني.

وعزا الأمين العام للبيجيدي، ما وقع من تشويش عبر تداول صور وكتب مدرسية لدول أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بكون هؤلاء يستبقون المصادقة على مشروع القانون الإطار المعروض على البرلمان، بسبب أن القانون تقدمت به الأغلبية الحكومية، ومن ضمنها العدالة والتنمية، مستشهدا بمعارضة الدارجة سنوات قبل ذلك، من مفكرين وعلماء وإعلاميين وطنيين، أبرزهم علال الفاسي وعبد الله كنون والمهدي المنجرة، والذي صرح ذات مرة، بخصوص هذا الموضوع، بأنه" غير برئ، ويسعى لتمرير أشياء أخرى".