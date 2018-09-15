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''ابن كيران'' في الصف الأخير للقاعة التي تحتضن أشغال دورة المجلس الوطني لحزبه

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 15:02 ابن كيران في الصف الأخير للقاعة التي تحتضن أشغال دورة المجلس الوطني لحزبه | بوليتيك
''ابن كيران'' في الصف الأخير للقاعة التي تحتضن أشغال دورة المجلس الوطني لحزبه
التحق الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، متأخرا إلى مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة الذي يحتضن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب.

شوف تيفي

 التحق الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، متأخرا إلى مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة الذي يحتضن أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب.

 واختار عبد الإله ابن كيران الجلوس في الصف الأخير للقاعة التي تحتضن أشغال هذه الدورة، وأثناء دخوله إلى فضاء مجمع مولاي رشيد أعطى ابن كيران تصريحا مقتضبا لوسائل الإعلام مُدافعا عن العثماني بالقول ''أعینوه أو اتركوه یعمل ''.

 وأضاف ابن كيران رئيس الحكومة السابق ''أريد أن أقول للمغاربة ولأعضاء البيجيدي من استطاع أن يعين العثماني فليفعل ومن لم يستطع فلا يزعجه وليتركه يعمل...''.

 

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