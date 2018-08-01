لعثماني ''مافراسوش الدارجة'' فالمقررات التعليمية ﻿

قال سعد الدين العثماني أنه كانت هناك 5 ألفاظ من الدارجة، في المقررات الدراسية منذ 2002 ، وتمت إضافة 3 منها هذه السنة.

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قال سعد الدين العثماني أنه كانت هناك 5 ألفاظ من الدارجة، في المقررات الدراسية منذ 2002 ، وتمت إضافة 3 منها هذه السنة.

كما أخلى العثماني، في كلمته التي ألقاها بمناسبة انعقاد المجلس الوطني الاستثنائي لـ''حزب العدالة والتنمية'' اليوم السبت، مسؤولية وزير التعليم أمزازي في موضوع إدماج الدارجة في المقررات الدراسية لأنه المقررات كانت موجودة تعيينه وزيرا عن القطاع.

و اعترف رئيس الحكومة، بأنه لم يكن على علم بإدماج الدارجة في المقررات الدراسية، شأنه شأن الوزير أمزازي، معترفا بأنه يمكن تصويب الأخطاء إذا تم التيقن منها.

وأكد العثماني أنه ''لا ضير في إدماج بعض الألفاظ والكلمات من الدارجة في المقررات المدرسية أما الجمل المركبة فهناك نقاش''.

وكشف العثماني أن المنادين بإدماج الدارجة في المقررات المدرسية الذين وصفهم بالذين يصطادون في الماء العكر، أنهم لا يريدون المصادقة على برنامج الإطار .