عبد الإله ابن كيران لأعضاء حزبه : ''الله يخرج العاقبة بسلام'' ﻿

قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، خلال الدورة الاسثنائة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ''من أراد أن يدعم سعد الدين العثماني فليفعل ومن أبى فليتركه يشتغل''.

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قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، خلال الدورة الاسثنائة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ''من أراد أن يدعم سعد الدين العثماني فليفعل ومن أبى فليتركه يشتغل''.

وزاد نفس المتحدث في تصريح مقتضب لوسائل الإعلام قائلا : ''أريد أن أقول للمغاربة ولأعضاء البيجيدي من استطاع أن يعين العثماني فليفعل ومن لم يستطع فلا يزعجه وليتركه يعمل...أعینوه أو اتركوه یعمل ''، مضيفا ''الله يخرج العاقبة بسلام'' في تلميح لما يقع بالبيت الداخلي بين أعضاء حزبه.

يُــــشار أن عبد الإله ابن كيران، التحق متأخرا بالقاعة التي تحتضن أشغال هذه الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب واختار الجلوس في الصف الأخير مما أثار استغراب أعضاء الحزب.