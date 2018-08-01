وزير الصحة الأمريكي يدعم حملة ضد السجائر الإلكترونية ﻿

أكد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، ألكس أزار، لشبكة ''سي إن بي سي''، الجمعة، أنه ''يدعم بالكامل'' الحملة التي تشنها إدارة الأغذية والعقاقير على السجائر الإلكترونية.

شوف تيفي

أكد وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، ألكس أزار، لشبكة "سي إن بي سي"، الجمعة، أنه "يدعم بالكامل" الحملة التي تشنها إدارة الأغذية والعقاقير على السجائر الإلكترونية.

وفي ذات السياق قال أزار: "لن نسمح للسجائر الإلكترونية بأن تصبح وسيلة للاعتماد على النيكوتين" أو استخدام التبغ القابل للاشتعال، وأضاف أنه لا يتفق مع الاعتقاد بأن حظر السجائر الإلكترونية من شأنه أن يدفع الشباب نحو السجائر التقليدية.

من جانبه، قال سكوت غوتليب، مفوض إدارة الأغذية والعقاقير، يوم الأربعاء الماضي، إن الوكالة تدرس فرض حظر على السجائر الإلكترونية المنكّهة، وتصارع "وباء" استخدام هذه السجائر من قبل الشباب، الأمر الذي يهدد بخلق جيل جديد من مدمني النيكوتين.

وبهذا الخصوص، كانت إدارة الأغذية والأدوية قد أمرت، خمس علامات تجارية هي "جول" و "فيوز" الأمريكية البريطانية و"مارك تن" و"بلو" و"توباكوز لوجيك" اليابانية، أن تقدم خططا خلال 60 يوما ، لثني المراهقين عن استخدام منتجاتها.