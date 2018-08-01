العثماني يستقبل المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع ﻿

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة ''جوهانس هان''، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز المشاورات بين

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استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الجمعة، بمقر رئاسة الحكومة "جوهانس هان"، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب في إطار تعزيز المشاورات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية والدفع بالتعاون الثنائي.

وجدد المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في هذا الإطار، انخراط الاتحاد الأوروبي في البرامج والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي توليها الحكومة المغربية الأولوية، وخاصة في مجالات دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الناشئة والأنشطة الموجهة للشباب.

كما استعرض المسؤول الأوروبي التوجهات الإفريقية الجديدة للسياسة الأوروبية والمبنية على التعاون، حيث عبر عن رغبة الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الخبرة التي راكمها المغرب طيلة السنوات الأخيرة، في مجال دعم ومواكبة التنمية في القارة الإفريقية.

من جهته ، شدد رئيس الحكومة على نجاعة تعزيز المقاربة المتوسطية في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، باعتبار المصالح المشتركة والمستقبل المشترك للدول الأوروبية ودول الجوار المتوسطية، من قبيل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الأخضر.

وتطرق العثماني للسياسة الإفريقية المغربية التي تنهجها المملكة، حيث تعمل المملكة في إطار استراتيجية متكاملة، على دعم البرامج والمشاريع التنموية الاقتصادية والاجتماعية في القارة، وتشجيع استثمارات المقاولات الوطنية في إفريقيا، والمساهمة في توفير الظروف الملائمة للإقلاع الاقتصادي في العديد من الدول الإفريقية الصديقة.