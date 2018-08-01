الخلفي يوضح حقيقة التحريف الذي لحق تصريحه حول فرص الشغل بالمغرب ﻿

كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المعطيات التي أدلى بها حول فرص الشغل بالمغرب تم تحريفها وتشويه التصريح بحذف بعض الكلمات منه.

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كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن المعطيات التي أدلى بها حول فرص الشغل بالمغرب تم تحريفها وتشويه التصريح بحذف بعض الكلمات منه.

ومما جاء في التصريح الذي أدلى به الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، " ففي التقرير الذي أصدرته مديرية التوقعات الخاص بشهر غشت ما بين الفصل الثالث من السنة الماضية والفصل الثاني من هذه السنة تم التنصيص على ما يلي: توفير 141 ألف منصب شغل، وتعزيز القدرة التصديرية بعشر نقاط خلال خمس سنوات حيث انتقلت نسبة تغطية الصادرات بالواردات من 48 في المائة سنة 2013 إلى 58 في المائة اليوم".

وأضاف في ذات التصريح "وبما أن التصدير مرتبط بالإنتاج يعني أن هناك فرص شغل وإمكانات هائلة مطروحة الآن" وهي الجملة التي تم تحريفها يقول الخلفي، عبر تدوينة نشرها في صفحته بالفيسبوك مساء أمس الجمعة، بحذف إمكانات لتصبح الجملة فرص شغل هائلة، مشيرا كذلك إلى أنه حذف الباقي الذي يتحدث عن البطالة لتشويه التصريح، ويتعلق الأمر بـ "التشغيل يمثل أولوية ولذلك فإصلاح التعليم والإجراءات المتخذة في مجال محاربة البطالة يتقدمان معا من أجل أن ننهض جميعا ببلادنا عن طريق مواجهة التحديات بكل مسؤولية فلا يمكن أن نغطي الشمس بالغربال ونقول إن بطالة الشباب غير موجودة، فاليوم هناك 120 ألف خريج سنويا في سلك الإجازة حيث تضاعف العدد ثلاث مرات خلال خمس سنوات ونحن معنيون بمضاعفة المجهود المتعلق بتوفير فرص الشغل".

وأشار الخلفي في ذات التدوينة :" إلى أن المغرب انخرط بمختلف مكوناته في مسار يقوم على الاستثمار في الشباب ومواجهة التحديات التي تعترض اندماجه وانخراطه في التنمية، مضيفا أن هناك أجندة من الإصلاحات الكبرى، تهم قضية الشباب، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتعليم، والاستثمار، والصحة والسكن".