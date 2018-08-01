فضيحة قيادي بجبهة البوليساريو بعد انتشار فيديو يمارس خلاله العادة السرية مع فتاة عارية ﻿

فضيحة أخلاقية أخرى وسط قيادات بجبهة البوليساريو، تتمثل في انتشار شريط فيديو يوثق لفضيحة بطلها ''الأمين العام لوزارة الثقافة'' لجبهة البوليساريو، مصطفى محمد فاضل وهو يمارس العادة السرية.

"شوف تيفي"

فضيحة أخلاقية أخرى وسط قيادات بجبهة البوليساريو، تتمثل في انتشار شريط فيديو يوثق لفضيحة بطلها "الأمين العام لوزارة الثقافة" لجبهة البوليساريو، مصطفى محمد فاضل وهو يمارس العادة السرية.

وحسب ما كشف عنه موقع "الجزائر تايمز"، أمس الجمعة، فإن مصطفى محمد فاضل يظهر بملامح واضحة، وهو يتواصل عبر الفيديو على أحد التطبيقات المختصة مع فتاة عارية هي الأخرى تقوم بإيحاءات جنسية، حيث بدا المسؤول عن جبهة البوليساريو متفاعلا معها عبر ممارسة العادة السرية، وتصوير أعضائه التناسلية.

وأكد الموقع ذاته أن فضيحة مصطفى محمد فاضل، تتزامن مع فضيحة أخرى لمسؤول جبهة البوليساريو في البرازيل، امبيريك أحمد المتهم قبل أيام بالاعتداء الجنسي والنفسي على شابة برازيلية تدعى مايا تيان.