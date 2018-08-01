العراق يدعو لإعادة فتح السفارة المغربية لدى بغداد ﻿

دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، المغرب إلى إعادة فتح سفارته في بغداد، مؤكدا على ضرورة تسهيل إجراءات التأشيرة للعراقيين الراغبين في زيارة المغرب.

شوف تيفي وكالات

دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، المغرب إلى إعادة فتح سفارته في بغداد، مؤكدا على ضرورة تسهيل إجراءات التأشيرة للعراقيين الراغبين في زيارة المغرب.

وأعلن مكتب الجعفري، أن الوزير اختتم مشاركته في اجتماعات الدورة الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في القاهرة، بلقاء كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي مونية بوستة، وبحث سير العلاقات بين بغداد والرباط، وسبل تعزيزها بما يحقـق مصالح الشعبين.

وورد في بيان عن الجعفري"علينا العمل على وضع آلية لتسهيل إجراءات التأشيرة للعراقـيين الراغبين في زيارة المغرب، وفتح سفارة في بغداد للدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام، إضافة إلى أهمية تظافر الجهود والتعاون في المجال الأمني والاستخباراتي ومواجهة التحديات الإرهابية.

ودعت كاتبة الدولة "بوستة" إلى عقد اللجنة العليا المشتركة في الفترة المقبلة، لما لها من أثر كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، ومنها التنسيق لإعادة فتح السفارة المغربية في بغداد.