إعلامي جزائري يعرض كليته للبيع من أجل السفر للعلاج من مرض مزمن ﻿

خلف عرض الإعلامي الجزائري رضا شاهين جودي عبر صفحته بـ''الفيسبوك''، كليته للبيع من أجل السفر للعلاج في الخارج موجة تضامن كبيرة معه على مواقع التواصل الاجتماعي.

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خلف عرض الإعلامي الجزائري رضا شاهين جودي عبر صفحته بـ"الفيسبوك"، كليته للبيع من أجل السفر للعلاج في الخارج موجة تضامن كبيرة معه على مواقع التواصل الاجتماعي.

و يعاني رضا شاهين، وفقا لمصادر إعلامية محلية، منذ أربع سنوات من مرض "الدوالي" في الساقين، إذ وصل لمرحلة لم يعد فيها قادرا على الاحتمال، حيث أكد أقاربه عن عجز الأطباء في الجزائر وتونس عن علاجه، الأمر الذي استدعى عرض كليته للبيع ليتحصل على الأموال للعلاج في الخارج بعد أن أنفق كل ما يمتلكه على علاج نفسه.

وتضامنا معه، أطلق عدد من الإعلاميين حملة بغرض جمع الأموال التي يحتاج إليها المعني، حتى يتسنى له السفر إلى الخارج وتلقي العلاج الضروري.

في خطوة استحسنها الكثير من الإعلاميين و الناشطين في المجال الإعلامي.