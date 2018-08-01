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فاس.. تدشين ''دار المقاول'' لدعم المقاولات الجد صغرى

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 10:58 فاس.. تدشين دار المقاول لدعم المقاولات الجد صغرى | بوليتيك
فاس.. تدشين ''دار المقاول'' لدعم المقاولات الجد صغرى
دشنت مجموعة التجاري وفا بنك، أمس الجمعة بفاس، مركزا جديدا يحمل اسم ''دار المقاول''، موجه لمواكبة المقاولات الجد صغرى.

شوف تيفي و.م,ع

دشنت مجموعة التجاري وفا بنك، أمس الجمعة بفاس، مركزا جديدا يحمل اسم ''دار المقاول''، موجه لمواكبة المقاولات الجد صغرى.

ويحمل المشروع الخامس من نوعه الذي تطلقه المجموعة، بعد كل من مراكز آيت ملول وطنجة والجديدة ومراكش، رؤية اجتماعية اعتبارا لمساهمته في دعم المواكبة لهذا الصنف من المقاولة، ولحاملي المشاريع في مختلف الجهات.

وتوفر هذه المراكز للمقاولات الجد صغرى الزبونة وغير الزبونة إمكانية الاستفادة من عدة خدمات مواكبة، ضمنها معلومات غنية تتعلق بإنشاء المقاولة والاستشارات وحصص تكوين يومية وكذا خدمات لربط العلاقات.

وخلال حفل تدشين ''دار المقاول'' بفاس، وصف الرئيس المدير العام لمجموعة وفا بنك، محمد الكتاني المقاولات الجد صغرى، بـ ''الرافعة الأساسية للنسيج الاقتصادي للمغرب''، لكونها تضطلع بدور أساسي في امتصاص بطالة الشباب، مبرزا الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتشجيع المبادرات الخاصة وإنشاء المقاولة.
وحسب الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، فإن هذه المراكز نظمت أزيد من 600 تكوين مجاني لفائدة 8900 مقاولة جد صغرى، و2500 مقابلة للاستشارة والمواكبة تم تنظيمها للزبناء وغير الزبناء، لمساعدتهم في تسيير أنشطتهم اليومية، وتنشيط 140 ندوة خارجية تحسيسية لفائدة المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع.

بالإضافة إلى تسجيل ألف مقاول في نظام المقاول الذاتي، فضلا عن تسجيل أزيد من 400 ألف اتصال بالبوابة الإلكترونية لـ ''دار المقاول''.

وتميز حفل التدشين بتوقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة التجاري وفا بنك، والمركز الجهوي للاستثمار لفاس- مكناس، ومركز الابتكار التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تقضي بمواكبة تطور المقاولات الجد صغرى بالجهة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي .المغرب مال اقتصاد مقاولات وفابنك دار المقاول

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