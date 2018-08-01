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نقابة تدعو إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 10:56 نقابة تدعو إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط | بوليتيك
نقابة تدعو إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط
دعت الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط الأحد 7 أكتوبر 2018 انطلاقا من وزارة التربية باب الرواح الساعة العاشرة صباحا في اتجاه البرلمان.

شوف تيفي:

دعت الجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط الأحد 7 أكتوبر 2018 انطلاقا من وزارة التربية باب الرواح الساعة العاشرة صباحا في اتجاه البرلمان.

وذكر بلاغ الجامعة، الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم السبت، أن هذه المسيرة تأتي "بمناسبة اليوم العالمي للمدرس (5 أكتوبر) وللاحتجاج على ما آل إليه التعليم العمومي بالمغرب وأوضاع العاملين والعاملات به بسبب سياسات التهميش والتسويف والتقشف والحوارات المغشوشة وغير المجدية وغير المثمرة".

كما أدان بلاغ الجامعة استمرار نفس مظاهر الاختلال البنيوي والقصور التدبيري في نظامنا التعليمي وانكباب الوزارة الوصية على تزيين واجهات المدرسة العمومية وتفويت المؤسسات للقطاع الخاص بوتيرة متسارعة.

وشدد ذات البلاغ على" ضرورة توفير التعليم العمومي، من الأولي إلى العالي، الجيد والإلزامي والمعمم والمجاني لجميع المغاربة ذكورا وإناثا وفي كل مكان وسحب قانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وقانون موظفي الأكاديميات مع إعادة هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق ما تقتضيه التمثيلية المهنية وإبعاد ممثلي السياسات اللاشعبية والموالية للمؤسسات المالية الأمبريالية واللوبيات الخاصة المحلية والدولية"

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الجامعة الوطنية للتعليم الديمقراطي مسيرة احتجاجية وطنية الرباط

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