عشر سنوات سجنا لشاب اعتدى على موظف سجني بالعيون ﻿

تم أول أمس الخميس النطق بالحكم من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون في حق شاب يبلغ من العمر 24 سنة بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني وذلك

"شوف تيفي"

تم أول أمس الخميس النطق بالحكم من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالعيون في حق شاب يبلغ من العمر 24 سنة بإدانته بعشر سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني وذلك بتهمة الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة في حق موظف بالسجن المدني بالعيون.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن الوقائع الخاصة بالملف، جرت شهر ماي الماضي حيث اعترض الشاب موظف السجن وعرضه للضرب بواسطة سيف على مستوى اليد وفر إلى وجهة مجهولة.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر وبعد فتح المصالح الأمنية لتحقيق، تمكنت من إيقافه بمدينة فاس.