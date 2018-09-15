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شاب يلقى حتفه بطريقة بشعة بأولاد تايمة ''صور''

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 10:03 شاب يلقى حتفه بطريقة بشعة بأولاد تايمة صور | حوادث و حقوق
شاب يلقى حتفه بطريقة بشعة بأولاد تايمة ''صور''
لقي شاب عشريني مصرعه مساء أمس، وذلك بعد سقوط باب حديدي لسيارة ''ديباناج'' على رأسه وتهشيمه بدوار عين صداق على الطريق الوطنية رقم 10 بأولاد تايمة إقليم تارودانت.

شوف تيفي:أولاد تايمة

لقي شاب عشريني مصرعه مساء أمس، وذلك بعد سقوط باب حديدي لسيارة ''ديباناج'' على رأسه وتهشيمه بدوار عين صداق على الطريق الوطنية رقم 10 بأولاد تايمة إقليم تارودانت.

وحسب مصدر خاص لقناة ''شوف تيفي''، فالهالك الذي يشتغل كمرافق لسيارة الإغاثة كان يحاول فتح الباب الخلفي، ليسقط عليه في غفلة منه، ويصيبه على مستوى الرأس ونظرا لوزنه الثقيل وقوة الضربة التي تلقاها فقد فارق الحياة على الفور إثر إصابته بنزيف حاد عجل بموته.

إلى ذلك، انتقلت إلى عين المكان عناصر الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية، حيث تم نقل جثة الهالك لمستودع الأموات، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا دقيقا، لتحديد حيثيات وملابسات وفاة الضحية لترتيب المسؤوليات القانونية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة سقوط باب رأس شاب عشريني مصرع ديباناج

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