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ارتفاع الدرهم بـ 0,10 في المائة أمام الأورو ما بين 6 و12 شتنبر

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 09:53 ارتفاع الدرهم بـ 0,10 في المائة أمام الأورو ما بين 6 و12 شتنبر | بوليتيك
ارتفاع الدرهم بـ 0,10 في المائة أمام الأورو ما بين 6 و12 شتنبر
أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,10 في المائة أمام الأورو، فيما سجل شبه استقرار مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 6 و12 شتنبر 2018. وأبرز البنك المركزي

شوف تيفي و.م.ع

 أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,10 في المائة أمام الأورو، فيما سجل شبه استقرار مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 6 و12 شتنبر 2018.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 من الشهر الجاري، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية بيع للعملات، مشيرا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 225,8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2,7 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص التدخلات في السوق النقدية، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 74,8 مليار درهم، من بينها 72 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و2,8 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

 وأضاف البنك أنه خلال الفترة من 6 إلى 12 من الشهر الجاري، تراجع المعدل البنكي من 2,28 في المائة إلى 2,26 في المائة، في حين سجل حجم المبادلات شبه استقرار في حدود 2,6 مليار درهم. وفيما يتعلق بمؤشرات البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" انخفض بنسبة 2,1 في المائة خلال الفترة المذكورة، ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى ناقص 10 في المائة.

أما حجم المبادلات المحققة فقد بلغ 404,5 مليون درهم، منها 99,5 مليون درهم تمت بالسوق المركزية.

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