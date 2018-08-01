اليوم انعقاد الدورة الاستثنائية لـلمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة ﻿

من المرتقب أن تنعقد اليوم، السبت، الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة.

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من المرتقب أن تنعقد اليوم، السبت، الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة.

الدورة ينتظر أن تناقش مجموعة من القضايا التي تشهدها الحياة السياسية في المغرب مع الدخول السياسي الجديد، والتحضير للحوار الاجتماعي مع النقابات بخصوص قضايا مختلفة، و تقييم الأداء الحكومي والبرلماني للحزب والتدبير في الجماعات الترابية.

لكن أبرز مناقشة سيعرفها برلمان البيجيدي، هي مسألة إعفاء شرفات أفيلال من منصبها، بعد حذف كتابة الدولة المكلفة بالمياه، دون استشارة الأغلبية المشكلة للحكومة ودون استشارة حزب الكتاب المعني بالإعفاء، خاصة بعد دخول قيادات من البيجيدي على خط الأزمة مع حزب التقدم والاشتراكية، للمطالبة بتقديم توضيحات بهذا الخصوص ، و عدم التخلي عن التحالف مع حزب الكتاب.

جدول أعمال هذه الدورة يتضمن كلمة افتتاحية لرئيس المجلس الوطني إدريس الأزمي الإدريسي، إلى جانب تقديم الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، لتقرير سياسي مُفصّل، تتلوه مناقشة عامة من لدن أعضاء المجلس الوطني، لتختتم الدورة بالمصادقة على بيان ختامي.