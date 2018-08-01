 اليوم انعقاد الدورة الاستثنائية لـلمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إعلامي جزائري يعرض كليته للبيع من أجل السفر للعلاج من مرض مزمن | مجتمع

إعلامي جزائري يعرض كليته للبيع من أجل السفر للعلاج من مرض مزمن

فاس.. تدشين دار المقاول لدعم المقاولات الجد صغرى | بوليتيك

فاس.. تدشين ''دار المقاول'' لدعم المقاولات الجد صغرى

نقابة تدعو إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط | بوليتيك

نقابة تدعو إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط

عشر سنوات سجنا لشاب اعتدى على موظف سجني بالعيون | حوادث و حقوق

عشر سنوات سجنا لشاب اعتدى على موظف سجني بالعيون

شاب يلقى حتفه بطريقة بشعة بأولاد تايمة صور | حوادث و حقوق

شاب يلقى حتفه بطريقة بشعة بأولاد تايمة ''صور''

ارتفاع الدرهم بـ 0,10 في المائة أمام الأورو ما بين 6 و12 شتنبر | بوليتيك

ارتفاع الدرهم بـ 0,10 في المائة أمام الأورو ما بين 6 و12 شتنبر

اليوم انعقاد الدورة الاستثنائية لـلمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة | بوليتيك

اليوم انعقاد الدورة الاستثنائية لـلمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة

انفجار عجلة جرار يشتت رأس ميكانيكي ثلاثيني في عين عتيق بعمالة تمارة | حوادث و حقوق

انفجار عجلة جرار يشتت رأس ميكانيكي ثلاثيني في عين عتيق بعمالة تمارة

أمن العيون يلقي القبض على 8 أشخاص مبحوث عنهم وطنياً بهذه التهم | حوادث و حقوق

أمن العيون يلقي القبض على 8 أشخاص مبحوث عنهم وطنياً بهذه التهم

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

اليوم انعقاد الدورة الاستثنائية لـلمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 09:32 اليوم انعقاد الدورة الاستثنائية لـلمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة | بوليتيك
اليوم انعقاد الدورة الاستثنائية لـلمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة
من المرتقب أن تنعقد اليوم، السبت، الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة.

شوف تيفي

 من المرتقب أن تنعقد اليوم، السبت، الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة.

 الدورة ينتظر أن تناقش مجموعة من القضايا التي تشهدها الحياة السياسية في المغرب مع الدخول السياسي الجديد، والتحضير للحوار الاجتماعي مع النقابات بخصوص قضايا مختلفة، و تقييم الأداء الحكومي والبرلماني للحزب والتدبير في الجماعات الترابية.

 لكن أبرز مناقشة سيعرفها برلمان البيجيدي، هي مسألة إعفاء شرفات أفيلال من منصبها، بعد حذف كتابة الدولة المكلفة بالمياه، دون استشارة الأغلبية المشكلة للحكومة ودون استشارة حزب الكتاب المعني بالإعفاء، خاصة بعد دخول قيادات من البيجيدي على خط الأزمة مع حزب التقدم والاشتراكية، للمطالبة بتقديم توضيحات بهذا الخصوص ، و عدم التخلي عن التحالف مع حزب الكتاب.

 جدول أعمال هذه الدورة يتضمن كلمة افتتاحية لرئيس المجلس الوطني إدريس الأزمي الإدريسي، إلى جانب تقديم الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، لتقرير سياسي مُفصّل، تتلوه مناقشة عامة من لدن أعضاء المجلس الوطني، لتختتم الدورة بالمصادقة على بيان ختامي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بوزنيقة حزب بيجيدي مجلس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فاس.. تدشين دار المقاول لدعم المقاولات الجد صغرى | بوليتيك

فاس.. تدشين ''دار المقاول'' لدعم المقاولات الجد صغرى

نقابة تدعو إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط | بوليتيك

نقابة تدعو إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط

ارتفاع الدرهم بـ 0,10 في المائة أمام الأورو ما بين 6 و12 شتنبر | بوليتيك

ارتفاع الدرهم بـ 0,10 في المائة أمام الأورو ما بين 6 و12 شتنبر

اجتماع مكتب جهة الدار البيضاء برئاسة الباكوري | بوليتيك

اجتماع مكتب جهة الدار البيضاء برئاسة الباكوري

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

واش كتعرفو شكون هو رئيس الرجاء الجديد جواد زيات؟+أجوة مثيرة للجماهير الرجاوية | بــووز
منذ 2 ساعات

واش كتعرفو شكون هو رئيس الرجاء الجديد جواد زيات؟+أجوة مثيرة للجماهير الرجاوية

مأساة مغربية منقبة: حياتي ضاعت..هرب عليا راجلي ومشا لسوريا أنا و 6 الدراري.. | حالة خاصة

مأساة مغربية منقبة: '' حياتي ضاعت..هرب عليا راجلي ومشا لسوريا أنا و 6 الدراري..''

شوفو شنو وقع وسط كازا..مواطن دخل في حالة هيستيرية وأثار رعب المارة | بــووز

شوفو شنو وقع وسط كازا..مواطن دخل في حالة هيستيرية وأثار رعب المارة

الفنان عماد الدراج يخرج عن صمته: الأغنية الأخيرة ديالي وحتا واحد ما يقدر ياخذها ليا | خارج البلاطو

الفنان عماد الدراج يخرج عن صمته: ''الأغنية الأخيرة ديالي وحتا واحد ما يقدر ياخذها ليا''

﻿

آخر المستجدات

إعلامي جزائري يعرض كليته للبيع من أجل السفر للعلاج من مرض مزمن | مجتمع
منذ 32 ثانية

إعلامي جزائري يعرض كليته للبيع من أجل السفر للعلاج من مرض مزمن

فاس.. تدشين دار المقاول لدعم المقاولات الجد صغرى | بوليتيك

فاس.. تدشين ''دار المقاول'' لدعم المقاولات الجد صغرى

نقابة تدعو إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط | بوليتيك

نقابة تدعو إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط

عشر سنوات سجنا لشاب اعتدى على موظف سجني بالعيون | حوادث و حقوق

عشر سنوات سجنا لشاب اعتدى على موظف سجني بالعيون

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.