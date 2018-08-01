أمن العيون يلقي القبض على 8 أشخاص مبحوث عنهم وطنياً بهذه التهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني، أن المصالح الأمنية بولاية أمن العيون، تمكنت من إيقاف ثمانية أشخاص مبحوث عنهم سواء على الصعيد الوطني أو المحلي من أجل جنايات أو جنح كالتالي:

شـوف تيفي: العيون

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر أمني، أن المصالح الأمنية بولاية أمن العيون، تمكنت من إيقاف ثمانية أشخاص مبحوث عنهم سواء على الصعيد الوطني أو المحلي من أجل جنايات أو جنح كالتالي:

ــ شخصين من أجل السرقة الموصوفة مع الضرب والجرح بالسلاح الأبيض.

ــ قاصرين من أجل السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض مع الضرب والجرح بواسطته.

ــ قاصرين آخرين من أجل السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض.

ــ الاتجار في المخدرات بموجب ثلاث مذكرات بحث وطنية.

ــ خيانة الأمانة.

ــ النصب والابتزاز بواسطة شيك بنكي.

ــ شخصين من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء.

ويأتي ذلك، نتيجة للعمليات الأمنية التي قامت بها مصالح ولاية أمن العيون خلال 24 ساعة الماضية.

وبعد انتهاء البحث مع الموقوفين سيتم تقديمهم أمام إحدى النيابتين العامتين بحسب نوع القضية المتورط فيها.