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فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص بعد سقوطه من شرفة إحدى الشقق بمدينة طنجة

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 04:22 فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص بعد سقوطه من شرفة إحدى الشقق بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات وفاة شخص بعد سقوطه من شرفة إحدى الشقق بمدينة طنجة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس، وذلك لتحديد ظروف و ملابسات وفاة شخص بعد سقوطه من شرفة إحدى الشقق بالطابق السابع

شوف تيفي

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الخميس، وذلك لتحديد ظروف و ملابسات وفاة شخص بعد سقوطه من شرفة إحدى الشقق بالطابق السابع لعمارة سكنية وسط المدينة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية قد أوقفت خمسة أشخاص في إطار هذه القضية، من بينهم سيدة في حالة سكر متقدمة، كانت برفقة الهالك داخل الشقة، ومواطن تونسي مقيم بشكل غير قانوني بالمغرب، وشخص ثالث يشتبه في تورطه في انتحال صفة شرطي لتعريض الهالك للابتزاز قبيل وفاته، فضلا عن ضبط فتاتين كانتا برفقة هذا الأخير أثناء عملية توقيفه بأحد المنازل.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة داخل الشقة التي كان يكتريها الهالك قد أسفرت عن حجز 80 كبسولة من مخدر الحشيش، تزن حوالي 980 غراما، يشتبه في تحضيرها للتهريب عن طريق ابتلاعها داخل الأمعاء الداخلية.

وقد تم، حسب البلاغ، إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بسقوط عرضي، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه بهم الخمسة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة للكشف عن جميع خلفيات وملابسات هذه القضية وتوقيف جميع المتورطين المحتملين.

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شوف تيفي المغرب قضاء تحديد ظروف بحث الشقق مدينة طنجة

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