طــائـرة ركــاب إسبانية تفشل في الهبوط بمطار مدينة الداخلة ﻿

عـلمت ''شـوف تيفي''، من مصادرعليـمة، أن طائرة للركاب تابعة لشركة إسبانية، فشلت صباح يوم أمس الخميس، في الهبوط بمطار مدينة الداخلة.

شــوف تيفي: الداخلة

عـلمت ''شـوف تيفي''، من مصادرعليـمة، أن طائرة للركاب تابعة لشركة إسبانية، فشلت صباح يوم أمس الخميس، في الهبوط بمطار مدينة الداخلة.

وحسب ذات المصادر، فإن الطائرة المذكورة، كانت قادمة من مطار ''جزر الكناري'' الإسبانية، ومتوجهة نحو مطار مدينة الداخلة، لكن سوء الأحوال الجوية تسببت في إفشال هبوط الطائرة بمطار الداخلة.

وأضافت ذات المصادر، أن الطائرة بعد فشلها في الهبوط بمطار الداخلة، عادت إلى مطار مدينة ''جزر الكناري'' الإسباني، من حيث أتت، في انتظار أن تعود الأحوال الجوية إلى حالتها الطبيعية.