 آليات مجلس جهة الشرق تواصل فتح المسالك الطرقية بجماعة بني تدجيت بإقليم فكيك ﻿
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آليات مجلس جهة الشرق تواصل فتح المسالك الطرقية بجماعة بني تدجيت بإقليم فكيك

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 04:09 آليات مجلس جهة الشرق تواصل فتح المسالك الطرقية بجماعة بني تدجيت بإقليم فكيك | مجتمع
آليات مجلس جهة الشرق تواصل فتح المسالك الطرقية بجماعة بني تدجيت بإقليم فكيك
ما زالت آليات مجلس جهة الشرق تواصل عملية فتح المسالك الطرقية بمختلف الجماعات القروية، وذلك في إطار فك العزلة عن ساكنة هذه المناطق وتسهيل عملية تنقلهم أمام الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها بفعل

شوف تيفي:

ما زالت آليات مجلس جهة الشرق تواصل عملية فتح المسالك الطرقية بمختلف الجماعات القروية، وذلك في إطار فك العزلة عن ساكنة هذه المناطق وتسهيل عملية تنقلهم أمام الظروف الصعبة التي كانوا يعيشونها بفعل صعوبة المسالك ووعورتها.

تقوم آليات مجلس الجهة، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، بإنجاز المسالك الطرقية بإقليم فكيك وذلك على مستوى جماعة بني تدجيت التي أنجزت بها أزيد من 54 كيلومترا، في حين بلغت المسالك الطرقية المنجزة على مستوى إقليم فكيك أزيد من 200 كلم، همت كل من جماعة تندرارة، وبني كيل، وبوعنان، وبني تدجيت، في حين سيأتي الدور على الجماعات الأخرى المتبقية من الإقليم.

وأكد العديد من الساكنة المستفيدة من البرنامج المسطر من طرف مجلس جهة الشرق، وفق ذات المصدر، على أنهم ظلوا لسنوات طويلة، وهم يعانون من عدة مشاكل في مجال التنقل، وأنه بفضل التفاتة مجلس الجهة من خلال فتح المسالك الطرقية بالعالم القروي أصبح بإمكانهم اليوم التنقل بكل أريحية.

وأشارت الساكنة، يضيف المصدر، إلى أنه بفضل إنجاز مجلس جهة الشرق للمسالك الطرقية بالجماعة القروية، أصبح بإمكان حافلات النقل المدرسي نقل التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية، وسهل على المواطنين قضاء أغراضهم في أوقات وجيزة عكس السابق.

كما عبرت ساكنة المناطق المستفيدة عن شكرها وامتنانها لهذه الالتفاتة من طرف مجلس جهة الشرق، التي مكنتهم من فتح وتوسيع المسالك الطرقية، ما سيساهم في فك العزلة عنها، خاصة في فصل الشتاء.

ويراهن مجلس جهة الشرق على إنجاز أزيد من 2500 كلم، قبل نهاية الولاية الحالية التي يترأسها عبد النبي بعوي، في إطار البرنامج المسطر من طرف مجلس الجهة باستغلال الآليات والشاحنات التي توجد في ملكية المجلس بهدف تثبيت الساكنة مع توفير جميع الاحتياجات الضرورية لها من خلال دعم وتعزيز البنيات التحتية وعلى وجه الخصوص تقوية الشبكة الطرقية بفتح مسالك جديدة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب آليات مجلس جهة الشرق المسالك الطرقية جماعة بني تدجيت إقليم فكيك

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