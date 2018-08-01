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توقيف أشهر مروج للحشيش بضواحي أكادير يسفر عن حجز 17 مليون سنتيم بحوزته

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 04:04 توقيف أشهر مروج للحشيش بضواحي أكادير يسفر عن حجز 17 مليون سنتيم بحوزته | مجتمع
توقيف أشهر مروج للحشيش بضواحي أكادير يسفر عن حجز 17 مليون سنتيم بحوزته
أوقفت المصالح الأمنية لمدينة أكادير صباح اليوم الجمعة 14 شتنبر 2018 شخصا يبلغ من العمر 52 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وترويجها.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أوقفت المصالح الأمنية لمدينة أكادير صباح اليوم الجمعة 14 شتنبر 2018 شخصا يبلغ من العمر 52 سنة، وذلك للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وترويجها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد جاءت عملية توقيف المشتبه به الذي ينشط في ترويج المخدرات بمنطقة ''أزراراك'' والمبحوث عنه بموجب عشرات برقيات البحث، في عملية أمنية بحي الكويرة بأكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأضافت ذات المصادر، أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها متحصلة من النشاط غير المشروع للمعني بالأمر وقدرت بحوالي 17 مليون سنتيم.

و تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة للمعني بالأمر.

‫شوف تيفي

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