حقوقيون يطالبون بالتحقيق مع قائد عنف وأهان مواطنا بمراكش ﻿

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بالاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرّض له الناشط الحقوقي نورالدين السعدي من طرف قائد المقاطعة الثانية بالصويرة.

شوف تيفي

نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بالاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرّض له الناشط الحقوقي نورالدين السعدي من طرف قائد المقاطعة الثانية بالصويرة.

واستنكر فرع الجمعية الحقوقية في بيان توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة،''ما تعرض له الناشط الحقوقي نورالدين السعدي من ضرب وعنف مادي ولفظي من طرف قائد المقاطعة الثانية بمدينة الصويرة، حيث أنه يوم الأربعاء 12 شتنبر 2018، انتقل نورالدين السعدي للمقاطعة الثانية بعدما تمت إحالته من طرف خليفة باشا مدينة الصويرة، لتحرير شكاية ضد محل للوجبات السريعة لكونه ضمن اختصاص المقاطعة 2، والذي تسبب لزوجته بتسمم حاد تم على إثره نقلها لمستعجلات الصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية''.

وأضاف البيان '' حيث طلب المشتكي من قائد المقاطعة الاستماع إلى إفادته داخل مكتبه بعيدا عن المواطنين المتواجدين أمام مكتب القائد، الشيء الذي لم يرق المسؤول الذي قام بإهانة كرامة السعدي، وتعنيفه بحضور أعوان السلطة وأحد رجال القوات المساعدة ،مما تسبب له بجرح غائر على مستوى الجبهة تطلب نقله للمستشفى قصد تلقي الاسعافات''

وطالب فرع المنارة لحقوق الإنسان، ''بفتح تحقيق قضائي وإداري وترتيب الجزاءات القانونية واتخاد كافة التدابير اللازمة في حق القائد، مع ضرورة احترام المرافق العمومية''.