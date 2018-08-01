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توقيف 3 قوارب محملة بالسجائر المهربة بسواحل الداخلة

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 03:32 توقيف 3 قوارب محملة بالسجائر المهربة بسواحل الداخلة | حوادث و حقوق
توقيف 3 قوارب محملة بالسجائر المهربة بسواحل الداخلة
تمكنت عناصر البحرية الملكية، مساء اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على ثلاثة قوارب مخصصة لتهريب السجائر بعرض سواحل مدينة الداخلة، قرب منطقة “لاساركا”.

شـوف تيفي: الداخلة

تمكنت عناصر البحرية الملكية، مساء اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على ثلاثة قوارب مخصصة لتهريب السجائر بعرض سواحل مدينة الداخلة، قرب منطقة “لاساركا”.

وحسب مصدر جد مُطلع، فأن القوارب الثلاثة هي من الحجم الكبير، وكان على متنها كمية كبيرة من السجائر المهرب، تم اعتراضها من طرف البحرية الملكية بعرض سواحل الداخلة.

إلى ذالك، قامت عناصر البحرية الملكية باعتقال أصحاب القوارب من أجل البحث معهم، بينما تم نقل القوارب الثلاثة إلى ميناء الداخلة، من أجل إفراغ الحمولة الممنوعة وإتلافها بعد التحقق من مصدرها.

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شوف تيفي المغرب الداخلة سواحل الداخلة البحرية الملكية لاساركا قوارب تهريب السجائر

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