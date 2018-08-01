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اتحاد كتاب المغرب يدخل على خط استعمال الدارجة في المقررات المدرسية

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 03:29 اتحاد كتاب المغرب يدخل على خط استعمال الدارجة في المقررات المدرسية | مجتمع
اتحاد كتاب المغرب يدخل على خط استعمال الدارجة في المقررات المدرسية
هاجم اتحاد كتاب المغرب ''عزم المسؤولين على قطاع التعليم والتربية والتكوين تنزيل مشروع قانون يتضمن مجموعة من المواد التي ترمي إلى ''الإجهاز على مجانية التعليم''.

شوف تيفي

هاجم اتحاد كتاب المغرب ''عزم المسؤولين على قطاع التعليم والتربية والتكوين تنزيل مشروع قانون يتضمن مجموعة من المواد التي ترمي إلى ''الإجهاز على مجانية التعليم''.

وأوضح الاتحاد في بيان توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، أن ''مشروع القانون الإطار (رقم17-51) تضمن موادا لاقت ردود فعل مجتمعية ساخطة، وعلى رأسها المادة 45 التي تنص على إقرار رسوم على الأسر الميسورة لتسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، قبل تعميم الأمر في سلك الثانوي التأهيلي''.

وشدد البيان '' على ضرورة توفير الدولة المغربية كل الطاقات المادية اللازمة للرفع من قيمة تمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين في شموليتها وطوال فترات التعلم والمسار الدراسي، وعدم الاقتصار فقط على مرحلة التعليم الإلزامي وحدها، معتبرا أن الإجهاز على مجانية التعليم محاولة مشؤومة وإجراء غير ديمقراطي يهدف إلى إثقال كاهل المواطنين''.

ودعا البيان الجهات المعنية بقضايا التعليم إلى ''التراجع عن القرار الجائر بإبطال مجانية التعليم الذي يمس أبسط الحقوق الوطنية، نتيجة لخضوع المسؤولين الحكوميين، لإملاءات ووصايا صندوق النقد الدولي، ونصائح السياسات النيوليبرالية التي تروم القضاء على الحق في التعليم وتكريس تعليم طبقي ببلادنا''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اتحاد كتاب استعمال الدارجة المقررات المدرسية

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