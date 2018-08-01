200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي للمغرب ﻿

وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اليوم الجمعة في الرباط اتفاقيتا تمويل ''من أجل التنمية الاجتماعية'' في المملكة و''التنافسية'' في القطاع الخاص'' بقيمة مئتي مليون يورو.

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وقع الاتحاد الأوروبي والمغرب اليوم الجمعة في الرباط اتفاقيتا تمويل ''من أجل التنمية الاجتماعية'' في المملكة و''التنافسية'' في القطاع الخاص'' بقيمة مئتي مليون يورو.

ووقع الاتفاقيتان وزير الاقتصاد المغربي محمد بنشعبون والمفوض النمساوي يوهانس هان المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار والتوسيع.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب أن الاتفاق الأول وقيمته نحو مئة مليون يورو سيخصص للقطاع الخاص، فيما يهدف الثاني بالقيمة نفسها إلى ''تعزيز برنامج الحماية الاجتماعية''.

كذلك، أجرى المسؤول الأوروبي محادثات مع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني ووزير الخارجية ناصر بوريطة.

وقال هان: ''إن زيارتنا تهدف إلى إعطاء دفع جديد للعلاقات بين المغرب وأوروبا''.

من جهته، أورد وزير الخارجية المغربي أن ''العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قديمة جدا، وهما مدعوان اليوم إلى تكييف هذه العلاقات مع الظروف الجديدة''.

وكانت العلاقات بين الجانبين تدهورت نهاية 2015 بعدما ألغى القضاء الأوروبي اتفاقا زراعيا ثنائيا إثر شكوى من جبهة بوليساريو أكدت فيها أن تطبيق الاتفاق في الصحراء المغربية يشكل ''انتهاكا'' للقانون الدولي.

وقررت محكمة العدل الأوروبية في 2016 أن الاتفاق الزراعي مع المغرب لا يزال ساريا لكنه غير قابل للتطبيق في الصحراء المغربية.