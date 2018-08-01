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اجتماع مكتب جهة الدار البيضاء برئاسة الباكوري

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 03:06 اجتماع مكتب جهة الدار البيضاء برئاسة الباكوري | بوليتيك
اجتماع مكتب جهة الدار البيضاء برئاسة الباكوري
عقد مكتب جهة الدار البيضاء سطات برئاسة الرئيس مصطفى باكوري، اجتماعا صباح اليوم الجمعة، تحضيرا لدورة أكتوبر القادم.

شوف تيفي

عقد مكتب جهة الدار البيضاء سطات برئاسة الرئيس مصطفى باكوري، اجتماعا صباح اليوم الجمعة، تحضيرا لدورة أكتوبر القادم.

وتداول الاجتماع في عدد من النقط المدرجة في جدول الأعمال، ومواصلة تتبع عدد من النقاط التي تم تداولها في اجتماع الدورة العادية السابقة.

وكان مجلس جهة الدار البيضاء -سطات، قد عقد دورته العادية لشهر يوليوز 2018 خصصت للدراسة والمصادقة على جملة من المشاريع والاتفاقيات تهم تطوير البنيات التحتية بالجهة، وتعزيز شبكتها الطرقية وتوسيعها، مع دعم المشاريع التي انخرطت فيها مختلف الجماعات الترابية، وبحث سبل عقد شراكات تتيح إنجاز المشاريع المبرمجة

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