 65 ألفا و553 طالبا شملهم التأمين الإجباري عن المرض برسم الموسم الجامعي 2016-2017 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عزيز أخنوش يدعو لدعم البحث والتكنولوجيات المتجددة من أجل نمو مستدام للموارد البحرية بسان بطرسبورغ | بوليتيك

عزيز أخنوش يدعو لدعم البحث والتكنولوجيات المتجددة من أجل نمو مستدام للموارد البحرية بسان

65 ألفا و553 طالبا شملهم التأمين الإجباري عن المرض برسم الموسم الجامعي 2016-2017 | مجتمع

65 ألفا و553 طالبا شملهم التأمين الإجباري عن المرض برسم الموسم الجامعي 2016-2017

بالصورة.. شوفو شحال ديال الحشيش لقاو داخل رموك فطنجة | حوادث و حقوق

بالصورة.. شوفو شحال ديال الحشيش لقاو داخل ''رموك'' فطنجة

ارتفاع العجز التجاري للمغرب 10.1 في المائة على أساس سنوي في يناير-غشت | اقتصاد

ارتفاع العجز التجاري للمغرب 10.1 في المائة على أساس سنوي في يناير-غشت

مقتل طيارين سعوديين إثر تحطم مروحيتهما في اليمن | دولي

مقتل طيارين سعوديين إثر تحطم مروحيتهما في اليمن

فيديو يفضح صحاب العصير بساحة جامع لفنا بمراكش..شوفو كيفاش كيخلطو الماء مع الليمون‎ | بووز

فيديو يفضح صحاب العصير بساحة جامع لفنا بمراكش..شوفو كيفاش كيخلطو الماء مع الليمون‎

حادثة سير خطيرة لحافلة النقل الحضري بمدينة بني ملال | حوادث و حقوق

حادثة سير خطيرة لحافلة النقل الحضري بمدينة بني ملال

صادم...اعتقال متسولة بأكادير يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تبين أنها تملك سيارة رفيعة ومنزلا خاصا بها...تفاصيل مثيرة | مجتمع

صادم...اعتقال متسولة بأكادير يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تبين أنها تملك سيارة رفيعة ومنزلا

منظمة دولية: البحر يلفظ 21 جثة لمهاجرين سريين بينهم 6 جثث بسواحل إقليم الدريوش | حوادث و حقوق

منظمة دولية: البحر يلفظ 21 جثة لمهاجرين سريين بينهم 6 جثث بسواحل إقليم الدريوش

العثماني والدارجة والسياسة الصغيرة

65 ألفا و553 طالبا شملهم التأمين الإجباري عن المرض برسم الموسم الجامعي 2016-2017

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 02:59 65 ألفا و553 طالبا شملهم التأمين الإجباري عن المرض برسم الموسم الجامعي 2016-2017 | مجتمع
65 ألفا و553 طالبا شملهم التأمين الإجباري عن المرض برسم الموسم الجامعي 2016-2017
شمل التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة برسم الموسم الجامعي 2016-2017 ما مجموعه 65 ألفا و553 طالبا وفق معطيات عممها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .

شوف تيفي

شمل التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة برسم الموسم الجامعي 2016-2017 ما مجموعه 65 ألفا و553 طالبا وفق معطيات عممها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي .

وأوضح الصندوق، في بلاغ صدر اليوم الجمعة، عقب انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الإداري للصندوق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة أمس الخميس، أنه عالج بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ما مجموعه 116 ألفا و307 طلبات للتسجيل، قبل منها 65 ألفا و553 طلبا، مقابل رفض 50 ألفا و754 طلبا نظرا لاستفادة الطلبة المعنيين من أنظمة أخرى للتغطية الصحية الأساسية.

وحسب البلاغ، فإن المجلس الإداري قام بحصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية 2017 والتي صادق عليها المفتحص الخارجي دون إبداء أي تحفظ، كما صادق على التقرير المتعلق بنشاط الصندوق وكذا التقرير المالي لسنة 2017.

وأفاد البلاغ بأن المؤشرات التي عرضها مدير الصندوق، عبد العزيز عدنان، خلال أشغال المجلس الإداري تبين أن الجامعات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والذين يضمون أكثر من 90 في المائة من الطلبة، قد انخرطوا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وأبرز الصندوق أنه بالرغم من أن عدد المسجلين خلال الموسم الجامعي 2017-2018، بلغ 32 ألفا و621 طالبا ، منهم 25 ألفا و399 متدربا ينتمون لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فقد أكد المجلس الإداري للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على دعم الإجراءات الهادفة لتعزيز التنسيق على المستوى المعلوماتي والتواصل مع الوزارات الوصية والصندوق الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والجامعات، مما سيحسن مؤشرات التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة ويسهل استفادتهم من الخدمات.

ويأتي انعقاد هذا المجلس الإداري، يضيف البلاغ، في ظرفية إيجابية تميزت باعتماد المرسوم رقم 513-18-2 في 31 يوليوز الماضي والذي يقر تبسيط المساطر عبر إلغاء المصادقة على تصريح الطلبة بتغطيتهم الصحية الأساسية وبتكليف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتحديد قائمة المؤسسات التي يخضع طلبتها لمقتضيات القانون 12-116 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.

وذكر البلاغ بأن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالطلبة قد دخل حيز التنفيذ في يناير 2016 ويضمن للطلبة المؤهلين والذين لا يتوفرون على أي تغطية صحية أساسية أخرى، نفس نسبة العلاجات ونسب التعويض والتحمل المقدمة في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام وفق الشروط المحددة في القانون 00-65، كما يضمن لطلبة ومتدربي القطاع العام الاستفادة من تحمل الدولة لاشتراكاتهم كليا، في حين يؤدي طلبة ومتدربو القطاع الخاص اشتراكا سنويا محددا في 400 درهم لكل طالب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب طالب التأمين الإجباري المرض الموسم الجامعي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم...اعتقال متسولة بأكادير يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تبين أنها تملك سيارة رفيعة ومنزلا خاصا بها...تفاصيل مثيرة | مجتمع

صادم...اعتقال متسولة بأكادير يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تبين أنها تملك سيارة رفيعة ومنزلا خاصا بها...تفاصيل مثيرة

ربورطاج...جريمة قتل قلعة مكونة .. زوجة مكلومة وأطفال أيتام وتكاليف حياة صعبة | مجتمع

ربورطاج...جريمة قتل قلعة مكونة .. زوجة مكلومة وأطفال أيتام وتكاليف حياة صعبة

مصالح الأمن تلقي القبض على حامل تتاجر في الحبوب المهلوسة بحي سيدي مومن بالدار البيضاء | مجتمع

مصالح الأمن تلقي القبض على حامل تتاجر في الحبوب المهلوسة بحي سيدي مومن بالدار البيضاء

الجمهور البيضاوي يطرد بنت الستاتي في مهرجان البولفار بالقنينات | مجتمع

الجمهور البيضاوي يطرد بنت الستاتي في مهرجان البولفار بالقنينات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مأساة مغربية منقبة: حياتي ضاعت..هرب عليا راجلي ومشا لسوريا أنا و 6 الدراري.. | حالة خاصة
منذ 10 دقائق

مأساة مغربية منقبة: '' حياتي ضاعت..هرب عليا راجلي ومشا لسوريا أنا و 6 الدراري..''

شوفو شنو وقع وسط كازا..مواطن دخل في حالة هيستيرية وأثار رعب المارة | بــووز

شوفو شنو وقع وسط كازا..مواطن دخل في حالة هيستيرية وأثار رعب المارة

الفنان عماد الدراج يخرج عن صمته: الأغنية الأخيرة ديالي وحتا واحد ما يقدر ياخذها ليا | خارج البلاطو

الفنان عماد الدراج يخرج عن صمته: ''الأغنية الأخيرة ديالي وحتا واحد ما يقدر ياخذها ليا''

فيديو خطير من قلب البيضاء..شوفو انهيار جزء من عمارة قديمة تبنات في الإستعمار | بــووز

فيديو خطير من قلب البيضاء..شوفو انهيار جزء من عمارة قديمة تبنات في الإستعمار

﻿

آخر المستجدات

عزيز أخنوش يدعو لدعم البحث والتكنولوجيات المتجددة من أجل نمو مستدام للموارد البحرية بسان بطرسبورغ | بوليتيك
منذ 2 دقائق

عزيز أخنوش يدعو لدعم البحث والتكنولوجيات المتجددة من أجل نمو مستدام للموارد البحرية بسان

65 ألفا و553 طالبا شملهم التأمين الإجباري عن المرض برسم الموسم الجامعي 2016-2017 | مجتمع

65 ألفا و553 طالبا شملهم التأمين الإجباري عن المرض برسم الموسم الجامعي 2016-2017

بالصورة.. شوفو شحال ديال الحشيش لقاو داخل رموك فطنجة | حوادث و حقوق

بالصورة.. شوفو شحال ديال الحشيش لقاو داخل ''رموك'' فطنجة

ارتفاع العجز التجاري للمغرب 10.1 في المائة على أساس سنوي في يناير-غشت | اقتصاد

ارتفاع العجز التجاري للمغرب 10.1 في المائة على أساس سنوي في يناير-غشت

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.