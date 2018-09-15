بالصورة.. شوفو شحال ديال الحشيش لقاو داخل ''رموك'' فطنجة ﻿

تمكنت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، فجر اليوم الجمعة 14 شتنبر الجاري، من حجز 28 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت مهربة على متن شاحنة للنقل الدولي متوجهة لفرنسا.

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع نظيرتها بالجمارك، فجر اليوم الجمعة 14 شتنبر الجاري، من حجز 28 كيلوغرام من مخدر الشيرا، كانت مهربة على متن شاحنة للنقل الدولي متوجهة لفرنسا.

وحسب مصدر أمني فقد مكنت عملية المراقبة التقنية للشاحنة الفارغة و التي كان مبرمجا أن تغادر المحطة البحرية في اتجاه الخارج، من حجز شحنة المواد المخدرة مخبأة بالهيكل الداخلي للشاحنة ، قبل أن يتم توقيف سائقيها المغربيين.



وأكد المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.