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ارتفاع العجز التجاري للمغرب 10.1 في المائة على أساس سنوي في يناير-غشت

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 02:48 ارتفاع العجز التجاري للمغرب 10.1 في المائة على أساس سنوي في يناير-غشت | اقتصاد
ارتفاع العجز التجاري للمغرب 10.1 في المائة على أساس سنوي في يناير-غشت
قال مكتب الصرف المغربي اليوم الجمعة إن العجز التجاري للبلاد زاد 10.1 بالمائة إلى 137.9 مليار درهم (14.7 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتظهر البيانات

شوف تيفي

قال مكتب الصرف المغربي اليوم الجمعة إن العجز التجاري للبلاد زاد 10.1 بالمائة إلى 137.9 مليار درهم (14.7 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتظهر البيانات أن الواردات نمت 10.2 بالمائة، لتفوق الصادرات التي ارتفعت 10.2 بالمائة.

وارتفعت واردات المغرب، وفق بلاغ لوكالة ''رويترز'' الدولية، اليوم الجمعة، التي تفتقر إلى النفط، من الطاقة 18.8 بالمائة فيما زادت واردات المعدات 12.5 بالمائة. وزادت واردات السلع تامة الصنع 6.6 بالمائة.

وارتفعت صادرات قطاع السيارات 17.7 بالمائة. ويوجد في المغرب مصانع لإنتاج سيارات الشركتين الفرنسيتين رونو ومجموعة بي.إس.إيه.

وقفزت مبيعات الفوسفاط ومشتقاته مثل الأسمدة 17.6 بالمائة، فيما زادت الصادرات الزراعية 4.6 بالمائة.

وتؤثر زيادة العجز التجاري سلبا على الاحتياطي الأجنبي المغربي الذي انخفض 3.6 بالمائة على أساس سنوي إلى 225.8 مليار درهم في السابع من شتنبر وفقا لبيانات البنك المركزي.

ونمت عائدات السياحة، إحدى المصادر الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي، 1.2 بالمائة إلى 48.58 مليار درهم في الفترة من يناير إلى غشت، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما زادت تحويلات المغتربين المغاربة واحدا بالمائة إلى 44.875 مليار.

ومنذ تدشين نظام أكثر مرونة لسعر الصرف في يناير، أبقى المغرب عملته مستقرة بفضل أسباب من بينها التدفق المطرد للعملة الأجنبية من نحو خمسة ملايين مغربي يقيمون في الخارج والسياح لكن مصرفيين يرون أن البلاد بحاجة لفعل المزيد لتشجيع المستثمرين الأجانب.

وتظهر بيانات مكتب الصرف المغربي انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18.6 بالمائة إلى 14.6 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

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