مقتل طيارين سعوديين إثر تحطم مروحيتهما في اليمن ﻿

قال التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن، إن طيارين سعوديين لقيا حتفهما بعدما تحطمت طائرتهما الهليكوبتر في محافظة المهرة شرق اليمن، اليوم الجمعة.

شوف تيفي

قال التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن، إن طيارين سعوديين لقيا حتفهما بعدما تحطمت طائرتهما الهليكوبتر في محافظة المهرة شرق اليمن، اليوم الجمعة.

وأكد التحالف، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الجمعة، إن الطائرة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية تحطمت نتيجة عطل فني.

وأضاف ذات البيان، الذي أصدره العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: ''في تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة (08:20) من يوم الجمعة، تعرضت إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية السعودية لخلل فني''.

وتابع قائلا: ''الأمر الذي تسبب في سقوطها واستشهاد الطيار ومساعده ـ رحمهما الله ـ وذلك أثناء قيامهما بمهامهما في مكافحة الإرهاب والتهريب في محافظة المهرة في اليمن''.

وتقع محافظة المهرة على الحدود اليمنية مع سلطنة عمان ولم تشهد سوى أعمالا قتالية محدودة مقارنة مع بقية أنحاء البلاد. لكن متشددين يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ينشطون في المنطقة.