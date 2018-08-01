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حادثة سير خطيرة لحافلة النقل الحضري بمدينة بني ملال

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حادثة سير خطيرة لحافلة النقل الحضري بمدينة بني ملال

بتاريــخ : 15 شتنبر 2018 / 02:30 حادثة سير خطيرة لحافلة النقل الحضري بمدينة بني ملال | حوادث و حقوق
حادثة سير خطيرة لحافلة النقل الحضري بمدينة بني ملال
وقعت حادثة سير خطيرة اليوم الجمعة بشارع محمد السادس لحافلة النقل الحضري بمدينة بني ملال.

شوف تيفي:

وقعت حادثة سير خطيرة اليوم الجمعة بشارع محمد السادس لحافلة النقل الحضري بمدينة بني ملال.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الحافلة زاغت عن مسارها بشكل مفاجئ، فانزلقت إلى جانب الطريق ، لتصطدم بشجرة وعمود كهربائي ، بعدها واصل السائق الطريق ببقعة أرضية جانبية، ولولا الألطاف وفراغ الشارع تزامنا مع صلاة الجمعة لوقعت الفاجعة.

وأوضحت ذات المصادر، أن الحافلة كان على متنها مجموعة من الزبائن ، إذ أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة عندما صدمت العمود الكهربائي وأسقطته وكادت تنقلب بهم.

كما أكدت أنه تم نقل بعض الضحايا إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال، وحلت شرطة الحوادث بعين المكان وفتحوا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة الخطيرة.

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شوف تيفي المغرب حادثة سير خطيرة حافلة النقل العمومي بني ملال

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