صادم...اعتقال متسولة بأكادير يكشف مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تبين أنها تملك سيارة رفيعة ومنزلا خاصا بها...تفاصيل مثيرة ﻿

تفجرت فضيحة من العيار الثقيل يومه الجمعة بمدينة أكادير، وذلك بعدما قامت العناصر الأمنية التابعة للدائرة الخامسة للشرطة بأكادير بتوقيف سيدة في عقدها الرابع كانت تتخد جنبات أحد المساجد للتسول.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تفجرت فضيحة من العيار الثقيل يومه الجمعة بمدينة أكادير، وذلك بعدما قامت العناصر الأمنية التابعة للدائرة الخامسة للشرطة بأكادير بتوقيف سيدة في عقدها الرابع كانت تتخد جنبات أحد المساجد للتسول.

وكشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن المفاجأة كانت جد كبيرة لما عثر عناصر الشرطة لدى المعنية بالأمر على سيارة من النوع الرفيع، تعمد إلى ركنها بعيدا عن الأنظار ولإبعاد الشبهات عنها، قبل أن تخلع ملابسها الفاخرة وترتدي جلبابا رثا لاستمالة قلوب و عطف المواطنين، للظفر منهم ببعض الدريهمات، كما أسفرت التحقيقات الأولية مع الموقوفة عن كونها تتوفر على منزل في ملكيتها.

وخلف توقيف المعنية بالأمر صدمة كبيرة في نفوس عدد من المواطنين الذين صعقوا من هول المفاجأة وذهلوا بعدما ألفوا مشاهدتها بشكل يومي أمام المسجد، وهي تستعطف المصلين مدعية أنها تعاني الفقر والفاقة، قبل أن ينكشف أمرها.