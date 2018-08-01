منظمة دولية: البحر يلفظ 21 جثة لمهاجرين سريين بينهم 6 جثث بسواحل إقليم الدريوش ﻿

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، إن المياه جرفت 21 جثة يعتقد أنها لمهاجرين حاولوا الوصول لإسبانيا، عبر شواطئ البحر المتوسط هذا الشهر.

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قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، إن المياه جرفت 21 جثة يعتقد أنها لمهاجرين حاولوا الوصول لإسبانيا، عبر شواطئ البحر المتوسط هذا الشهر.

وأشار بيان المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن عدد المهاجرين الذين فقدوا أرواحهم أثناء محاولة عبور البحر المتوسط بلغ 1586 شخصا منذ بداية العام 2018.

وعلى الشواطئ الجزائرية بالقرب من منطقة مرسى بن مهيدي في ولاية تلمسان الجزائرية على بعد نحو 200 كيلومتر من الساحل الإسباني، عثر في 4 شتنبر الجاري على جثث 9 من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفي اليوم التالي عثر على 4 جثث أخرى عند شاطئ السعيدية في المغرب، فيما جرفت أمواج البحر في الـ 10 من شتنبر ، جثث 6 مهاجرين بينهم امرأتان وطفل إلى شاطئ في منطقة الدريوش المغربية.

كما عثر على جثة امرأة عند شاطئ لاس ساليناس في ألماريا بإسبانيا يوم 11 شتنبر فيما انتشل صيادون جثة شاب أفريقي قرب لا ألمادرابا في جيب سبتة الإسباني شمالي المغرب أمس الخميس.