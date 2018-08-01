وفد رفيع من أعضاء الكونغرس الأمريكي يعقد اجتماعاً هاماً مع منتخبي جهة الداخلة – وادي الذهب ﻿

عقد رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي والذهب وأعضائه، صباح اليوم السبت، اجتماعاً هاماً مع وفد رفيع المستوى من أعضاء الكونغرس الأمريكي، بمقر مجلس الجهة.

شــوف تيفي: يحيى الغليظ

عقد رئيس مجلس جهة الداخلة - وادي والذهب وأعضائه، صباح اليوم السبت، اجتماعاً هاماً مع وفد رفيع المستوى من أعضاء الكونغرس الأمريكي، بمقر مجلس الجهة.

وحضر هذا الاجتماع الهام، منظمات المجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية بالجهة، و وفد السيناتورات الأمريكي أعضاء منظمة قدماء السيناتورات الأمريكيين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الاطلاع على مستوى التنمية الشاملة بالأقاليم الجنوبية وخاصة جهة الداخلة وادي الذهب، بالإضافة إلى ترسيخ العلاقات التاريخية المغربية الأمريكية، كما سيطلع الوفد الأمريكي على الأوضاع الحقوقية بجهات الأقاليم الجنوبية بشكل عام.

ومن المتوقع أن يقوم وفد الكونغرس الأمريكي من أعضاء منظمة قدماء السيناتورات الأمريكيين، بزيارات ميدانية إلى عدد من المشاريع الكبرى المنجزة اقتصادياً واجتماعياً بجهة الداخلة - وادي الذهب.